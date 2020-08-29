Kayısı Çekirdeği 'Güvenli Bitkiler' listesinde

Malatya'da kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi memnunlukla karşılanırken, bunun kayısı çekirdeğine daha değer katacağı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından "Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi" yönündeki talep sonrası, kayısı çekirdeğini "Güvenli Bitkiler" listesinde güvenli gıda olarak tescil edildi.

Kayısı esnafı memnun

Kayısı esnafı Yusuf Özdemir, kayısı çekirdeğinin bu karar ile daha değer kazanacağını ifade edip, "Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya'nın meşhur meyvesi Kayısı çekirdeğinin "Güvenli Bitkiler" listesine Pozitif (P) olarak yer almasından dolayı çok mutluyuz. Kayısı çekirdeği insan sağlığı için çok faydalı. Vücuttaki kötü hücreleri öldürdüğü söyleniyor. Acı Kayısı çekirdeği de şeker hastalarına iyi geliyor. Acı çekirdek ayrıca ilaç sanayisinde kullanılıyor. Tatlı olan kayısı çekirdeği de bağırsaklara iyi geldiğini biliyoruz. Korona virüs vakasından sonra Kayısı çekirdeğine talep yükseldi. Kayısıyla beraber yenirse insan sağlığına faydası oluyor. Özellikle korona virüse karşı kayısı çekirdeği iyi geliyor deniyor. Bağışıklığı düşük olan kişiler virüse yakalanırsa kayısı ve çekirdeği iyi geliyor deniyor" şeklinde konuştu.

Esnaf Miraç Coşkun Sağ ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararından memnun olduklarını söyleyerek, " Kayısı çekirdeği Malatya'mızın bir numaralı ürünü olan Kayısının içinden çıkan faydalı bir çerez. Dünya ülkelerine ihracat ediliyor. Özellikle gün kurusu dediğimiz kuru kayısı her derde devadır. Kayısı çekirdeği, korona virüse karşı iyi geliyor. Gün kurusu kayısı çekirdeği virüs karşı insan sağlığı için önlemli diyen uzmanlar çok" dedi.

Kayısı esnafına kayısı almak için gelen müşteri Yılmaz Kılıç da, Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescillendiği haberlerden öğrendiğini dile getirip, " Haberim var ama geç alınmış bir karar. Keşke daha önceden alınmış bir karar olsa idi. Birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle acı kayısı çekirdeğinin insan sağlığına faydalı olduğunu uzmanlar dile getiriyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA