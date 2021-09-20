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Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı - Son Dakika

Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı

20.09.2021 11:06
Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı, System.String[]

Malatya'da, ağustos ayında yapılan kayısı çekirdeği ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 45 artarak 605 ton oldu, elde edilen gelir ise 1 milyon 619 bin dolara yükseldi.

Malatya'da, ağustos ayında yapılan kayısı çekirdeği ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 45 artarak 605 ton oldu, elde edilen gelir ise 1 milyon 619 bin dolara yükseldi.

Kentte, 1 Ağustos'ta başlayan yeni sezonun ilk ayında kayısı çekirdeği ihracatı geçen sezonun aynı ayına göre arttı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre 2020 yılı ağustos ayında 419 ton kayısı çekirdeği ihraç edilerek 999 bin 657 dolar girdi sağlanmıştı. Bu yılın ağustos ayında ise 605 ton çekirdek ihraç edilerek 1 milyon 619 bin dolar gelir elde edildi. İhracat miktarında yaklaşık yüzde 45, gelirinde ise yüzde 62 artış sağlandı.

Amerikan bademinin rakibi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin önemli bir kısmının ihraç edildiğini belirtti.

Kayısı çekirdeğinin kendi pazarını oluşturduğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Kayısı çekirdeği Amerikan bademinin en önemli rakiplerinden bir tanesi. Dolayısıyla çekirdek ihracatını yakinen takip ederek, denetliyoruz. 1-31 Ağustos arasında 605 ton çekirdek ihraç ederek ülke ve kent ekonomisine 1 milyon 619 bin dolar gelir kazandırdık. Kuru kayısı ihracatındaki miktar ve gelir artışındaki başarıyı kayısı çekirdeğinde de başardık. Çekirdek ihracatını önemsiyoruz."

Kayısı çekirdeğinin üretici için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Üreticilerin maliyet kalemlerini karşılama noktasında kayısı çekirdeği önemli bir yer tutmakta. Artık kayısının her şeyi çok kıymetli. Bir taraftan kayısıyı yaş olarak sofralık sattık, bir taraftan konsantre ürün, hurda diye nitelendirdiğimiz (meyve suyuna giden) ürünü satarak ciddi bir gelir elde edildi. Kayısı çekirdeği, Malatya'nın yüzünü güldüren ihracat ürünlerinden biri oldu."

İhracattaki talep kayısı çekirdek fiyatlarını yükseltti

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise kentte üretilen kayısı çekirdeğinin büyük bölümünün yurt dışına ihraç edildiğine işaret ederek çekirdekte yaşanan fiyat artışının ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını söyledi.

Çekirdek fiyatlarının yeni sezona yükselişle girdiğini belirten Solmaz, "Sezonun başında kabuklu kayısı çekirdeğinin kilogram fiyatı 5 ile 5,50 lira arasındaydı fakat talep artınca fiyatlar yükselmeye başladı. Bugünlerde kabuklu kayısı çekirdeğinin kilogram fiyatı 8 lira ile 8,50 lira arasında, bu artışın nedeni yapılan ihracat. Avrupa ve Amerika ülkelerine ihracat yapılarak ülkemize gelir sağlanmakta." diye konuştu.

Çekirdekteki fiyat artışının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Solmaz, "Bu sezon maliyetler ve işçilik yüzde 50 arttı, geçen yıl aldığımız bir torba gübre bu yıl 250 lira civarında satılmakta. Maliyetler artmakla birlikte çekirdek fiyatları da yükseldi, çiftçimiz çekirdek fiyatlarındaki artıştan mutlu." ifadelerini kullandı.

Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı
Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı
Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı
Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı
Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Malatya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kayısı çekirdeği ihracatı yeni sezonun ilk ayında yaklaşık yüzde 45 arttı - Son Dakika
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