Kayısı çekirdeğinden yıllık 20 milyon dolar gelir - Son Dakika

Kayısı çekirdeğinden yıllık 20 milyon dolar gelir

'KAYISININ başkenti' Malatya'da, kayısı kadar çekirdeği de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.

Kayısı çekirdeğinden yıllık 20 milyon dolar gelir, System.String[]

'KAYISININ başkenti' Malatya'da, kayısı kadar çekirdeği de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Kayısının kabuk ve çekirdeği de çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeğinin kente yıllık katkısının 20 milyon dolar olduğunu söyledi.

Yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıdan elde edilen çekirdeği de kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 85 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, kabuklu 20 bin ton çekirdek elde ediliyor. Çekirdekten artakalan kısım da farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kayısı çekirdeği ve kabuğu, kırım yapılan fabrikalarda ayrıştırılıyor. Kayısının çekirdeği ve kabuğu, elendikten sonra farklı sektörlerde kullanılıyor. Kayısı çekirdeği kabuğu, tankların zırhının dış yüzeylerinin korunması ve bakımı ile kozmetik sanayide kullanılırken, kayısı çekirdeği içi de en çok kuruyemiş olarak değerlendiriliyor. Çekirdeğin kilogramı, bu yıl 90 kuruşa satılan kabuğuyla kentin ekonomisine katkı sağlarken, çekirdek içi ise kilosu 18 TL'den satılıyor. Ocak ayından ağustos ayına kadar 2,5 ton ihracatı yapılan kayısı çekirdeğinden 5 milyon dolar gelir elde edildi.

'6 AYLIK PERİYOTTA NORMALE DÖNECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ'Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıdaki bu yıl tahmini rekoltenin yaklaşık 85 bin ton olduğunu belirterek, "85 bin ton kuru kayısı rekoltesine paralel olarak da yaklaşık 20 bin ton çekirdek rekoltesi ortaya çıkıyor. 20 bin ton kabuklu çekirdek rekoltemizle paralel olarak 5 bin ton 'iç' diye adlandırdığımız, 'badem' diye adlandırdığımız ürünümüz ortaya çıkıyor. Kabuksuz ortalama 20 bin ton civarında kayısı çekirdeği var. Bu da şehre ortalama 20 milyon dolar civarında katkı sağlıyor" dedi.Pandemi sürecinde duran ihracatın temmuz ayında yeniden tırmanışa geçtiğini kaydeden Özcan, "Bu yıl hem mahsulde hem üründeki verim hem de ihracattaki verimle beraber üreticinin çok daha mutlu olduğu bir dönem başlayacak" diye konuştu.KAYISI ÇEKİRDEĞİ 'GÜVENLİ GIDA' LİSTESİNDE Kayısı çekirdeğiyle ilgili çok önemli yılda olduklarını vurgulayan Özcan, "Biliyorsunuz, 'Güvenilir Gıda' listesinde kayısı çekirdeğinin sıkıntıları olduğu için dışarıda kalmıştı. Nisan ayında bakanlığa yapmış olduğumuz müracaatla kayısı çekirdeği Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Güvenli Gıda' listesine girmeye hak kazandı. İnşallah bunu da devam ettirirsek ihracattan da paralel olarak artış bekliyoruz. O zaman 2019'daki ihracat rakamlarımıza baktığımız zaman 2020 yılında ikinci bu periyodik 6 ayında da inşallah geçen yılın rakamlarını yakalarız" dedi.

20 yıldır kayısı çekirdeği fabrikası işleten Cevdet Akdağ (46), dalından toplanan kayısının çekirdeğini ayrıştırdıklarını ardından çeşitli makinelerden geçen çekirdek kabuğunun kırılmasıyla çıkarılan içinin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi. Akdağ, kayısı çekirdeğinin çerez olarak tüketilmesinin yanı sıra çikolata ve tatlılarda da kullanıldığını kaydetti.


Ramazan Özcan, Malatya, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 08:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayısı çekirdeğinden yıllık 20 milyon dolar gelir - Son Dakika
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