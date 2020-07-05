Kayısı da Arapça 'Allah' yazısı - Son Dakika

- Kayısı da Arapça 'Allah' yazısı

MALATYA - Malatya'da bir bahçede ağaçtan koparılan kayısıda Arapça Allah yazısı görenleri hayrete düşürüyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Sürür Mahallesinde devam eden kayısı hasadında işçiler tarafından toplanan kayısılardan birinde Arapça Allah yazısı olduğu görüldü. Kayısıyı gören Muhammed Hacioğlu, kayısı hasadı sürerken silkeledikleri ağaçtan düşen kayısıda Arapça Allah yazısını gördüğünü belirterek, "Çok heyecanlandım ve bunu tüm Türkiye'nin görmesini istedim" dedi.