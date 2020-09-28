Kayısı da manolya desteği tartışmaları - Son Dakika

Kayısı da manolya desteği tartışmaları

Bu yıl kayısıda yaşanan Manolya hastalığı sonrası üreticiye gönderilen 10 milyon TL'lik destek ödemesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kayısı da manolya desteği tartışmaları, System.String[]

Bu yıl kayısıda yaşanan Manolya hastalığı sonrası üreticiye gönderilen 10 milyon TL'lik destek ödemesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Battalgazi ilçesinde mahalle muhtarları, hasar tespitinin adaletsiz yapıldığını iddia ederek üreticilerin destekten faydalanamadığını savundular.

Malatya'da bu yıl kayısı ağaçlarında görülen ve ciddi ürün kaybına yol açtığını belirlenen Manolya hastalığı sonrası üreticinin desteklenmesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 10 milyon TL destek gönderildi. Paralar Valilik yoluyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün belirlediği üreticilere dağıtılırken, birçok üretici ise ürünlerinin hastalıktan zarar görmesine rağmen destek alamadıklarından dert yanıyor. Battalgazi ilçesine bağlı çok sayıda mahalle muhtarı, Eskimalatya meydanında bir araya gelerek haksızlığa uğradıklarını iddia ettiler.

Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, kayısı üreticilerinin bu konuda mağdur olduklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz aylarda Battalgazi Tarım İlçe Müdürlüğünden 2 çalışan gelerek burada manolya hastalığının olup olmadığını sordu. Bende kendilerine baraj kenarlarında çok olduğunu ve gerekirse kendileri ile birlikte gideceğimi söyledim. Ancak biz biliyoruz gidip bakacağız dediler. Kime destek verilip kime verilmediğini bilmiyoruz. Ancak tek bildiğimiz bölgemizde birçok üretici bu destekten faydalanmadı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Gelen desteğin kayısı üreticileri arasında eşit ve adaletli şekilde dağıtılmasıdır" diye konuştu.

Muhtar Adak, Battalgazi Ziraat Odası'nın kayısı üreticisinin de yanında duramadığını dile getirerek, "Sadece aidat zamanı çiftçileri soruyorlar. Bir çalışma yok çiftçiye hizmet yok, bu tür durumlarda üreticinin hakkını savunmuyorlar. Sadece aylık aidatlar gelince mesaj atıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın'da, manolya hastalığının bu yıl kayısı üreticilerinin belini büktüğünü dile getirerek, çiftçiye gönderilen destek ödemelerinin hangi kriterlere göre dağıtıldığını bilmediklerini söyledi. Tarım ve Orman İlçe müdürlüklerinin bu süreçte muhtarlar ve ziraat odaları ile temasa geçip geçmediğini soran muhtar Sayın, "Hangi kriterlere göre bu destekler ödenmeye başlanıldı. Eğer vakit yoksa tüm arazileri tespit etmeye, TARSİM'den bu yıl manolya hastalığı nedeniyle destek alan üreticiler rahatlıkla istenebilirdi. Ancak ne yazık ki bu yapılmadı"

Kemerköprü Mahalle Muhtarı Mustafa Tomo ise, aynı şekilde ilçe tarım müdürlüğünden görevlilerin geldiklerini ve kendilerinden hastalıklı bahçeleri sorduklarını belirterek, "Biz hangi bahçede hastalık var nereden bileceğiz dedik, ve tüm bahçeleri incelemelerini istedik. Ancak 3-4 yere bakarak çekip gitmişler. Şimdi de gerçek mağdur üreticiler bizleri arıyorlar ve destek alamadıklarından şikayet ediyorlar" dedi.

Serintepe Mahallesi Muhtarı Abuzer Apaki'de, görevlilerin geldiğinde bazı bahçeleri gezdiklerini ancak tümüne bakmadan gittiklerini savunarak, "Bize tüm bölgeyi kapsayacak dediler. Ancak destekler açıklandığında kimsenin destekten faydalanamadığını gördük. Bilseydim böyle olacak kendileri ile tüm bahçeleri gezerdim. Bu destekler nereye gitti, yetkililerden açıklama bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toygar Mahallesi Muhtarı Muhittin Doğan ise aynı şikayetlerden dert yanarak, hasar tespitinin adaletsiz olduğunu ileri sürdü. Çiftçinin mağdur olduğunu ve destek ödemesi alamadığını ifade eden Doğan, Battalgazi Ziraat Odası'nın da pasif olmasını eleştirdi. - MALATYA

Kayısı da manolya desteği tartışmaları
Kayısı da manolya desteği tartışmaları

Türk Lirası, Battalgazi, Muhtar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı da manolya desteği tartışmaları - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Havanın kararmasıyla ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz         
20:37
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 22:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayısı da manolya desteği tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei