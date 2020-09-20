Kayısı diyarında ayçiçeği hasadı - Son Dakika

Kayısı diyarı Malatya'nın Darende ilçesinde deneme amacıyla 200 dönüme ekilen ayçiçeğinden yaklaşık 50 ton ürün hasadı bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 1,5 milyonunu bünyesinde barındıran, Gökpınar Sulama Projesi kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde ürün yelpazesinin genişlediği Darende ilçesinde ayçiçeği de üretiliyor.

Yatırımlarla 190 bin dekar alandaki kayısı bahçeleri ve zirai arazilerin sulandığı ilçede, pancar, buğday, arpa, patates, sebze, mısır, kavun en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alırken çiftçiler verimi yüksek ayçiçeğini de ekmeye başladı.

Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Aslan Özdemir, Darende Ziraat Odasının yönlendirmesiyle ayçiçeği üretimine başladı.

Özdemir, geçen yıl denediği ve başarılı olunca bu yıl 200 dönüme ektiği üründen büyük verim bekliyor.

"Endüstriyel ürün çeşitliliğimiz artıyor"

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 2 bin 500 ailenin geçimini kayısıdan sağladığını, verimli topraklara sahip Darende'de Gökpınar Sulama Projesi'nin hayata geçmesinin ardından ilçedeki yüz binlerce dönüm arazide endüstriyel tarım için üretime başlandığını söyledi.

Karaca, çiftçilere verilen eğitimler sonucunda özellikle kırsalda geliri yüksek alternatif tarımın yaygınlaştığını anlatarak, "Tarımsal çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Çiftçilerimizin ürün çeşidini, yelpazesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Eğitim çalışmalarımızın neticesinde çiftçilerimiz alternatif ürünlere yönelmeye başladı. Pancar, patates, badem gibi ürünlerin yanında da bir çiftçimizle görüşerek ayçiçeği ile yola başladık. Şu anda 50 ton olan üretimi diğer çiftçilerin de katılımıyla 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Üretim alanını artıracak

Çiftçi Aslan Özdemir de ayçiçeğinin Yeniköy Ovası'nı sevdiğini ifade ederek, verimin istenilen düzeyde olduğunu, yaklaşık 50 tona yakın ürün almayı beklediklerini bildirdi.

Özdemir, ayçiçeğinden önce kayısı, buğday, arpa, pancar ektiğini dile getirerek "Üçüncü ürün olarak yaklaşık 200 dönüme ayçiçeği ektim. Diğer ürünlere göre masrafı daha az ve yetiştirmesi kolay. Suyu çok az isteyen bir bitki olduğu için fazla sulamıyoruz. Memnunuz, herkese tavsiye ediyoruz. Gelecek yıl 500 dönüme çıkararak bundan sonra da ekmeye devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.