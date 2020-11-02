Kayısı diyarında badem üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Kayısı diyarında badem üretimi yaygınlaşıyor

02.11.2020 10:57

Kayısı diyarı Malatya'nın Darende ilçesinde alternatif olarak deneme amaçlı dikilen bademden yaklaşık 50 ton ürün alınması bekleniyor.

Kayısı diyarı Malatya'nın Darende ilçesinde alternatif olarak deneme amaçlı dikilen bademden yaklaşık 50 ton ürün alınması bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 1,5 milyonunun bulunduğu ve ürün yelpazesinin her geçen yıl genişlediği Darende ilçesinde badem üretimi de yaygınlaşıyor.

Yatırımlarla 190 bin dekar alandaki kayısı bahçeleri ve zirai arazilerin sulandığı ilçede, pancar, buğday, arpa, patates, sebze, mısır, kavun en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alırken, çiftçiler verimi yüksek badem ağacı da dikmeye başladı.

İlçede alternatif ürün olarak yetiştirilen, kilogramı 20 liradan satılan çerezlik bademin son 10 yılda dikilen meyve fidanı 100 bini geçti.

Yaklaşık 150 bin kök badem ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl 50 ton rekolte beklenirken, ilçe gelecekte badem üretiminde söz sahibi olmayı hedefliyor.

"İşçiliği az, geliri çok iyi"

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, AA muhabirine, kayısıya alternatif olarak denenen bademe çiftçilerin ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Oda olarak üreticileri ürün çeşitliliğine yönlendirdiklerini belirten Karaca, şöyle devam etti:

"Alternatif ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesi açısından üreticilerimize rakımı yüksek kıraç arazilerde badem meyvesini tavsiye ediyoruz. Bizim bu bölgede yetiştirilen badem kalite olarak en iyisi. Tüccarlar tarafından ilgi oldukça yüksek geliri de çok iyi. Kayısıya oranla fiyatları yüksek, işçiliği az, bakımı kolay ve zirai don riski olmadığı için şu an üreticiler tarafından tercih edilerek hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor."

Kayısı bahçelerini söktü 15 bin badem dikti

Yeniköy Mahallesi'nde badem üreten İsmail Açık ise 1000 kök kayısı bahçesinden her yıl yaşanan zirai don nedeniyle ekonomik anlamda istediği karşılığı alamadığı için tamamını sökerek yerine 15 bin badem diktiğini, köylülerin işçiliği daha kolay geliri daha yüksek olan badem üretimine geçtiğini anlattı.

Rakımı 1500 metrede yetişen bademin aroma ve renginin gayet iyi olduğunu dile getiren Açık, şunları kaydetti:

"Bu işe ilk başladığımızda herkes burada olmayacağını söyledi. Bizde deneyelim dedik. Bademler yetişince herkes geldi bu sefer akıl danışıp onlar da dikmeye karar verdi. Ben herkese tavsiye ettim. Son iki yıl içerisinde 20-30 bin yeni fidan dikildi toplamda mahallemizde badem fidanı 100 bini buldu. Bu rakamlar her yıl artıyor. Önümüzdeki yıl 40 bin daha dikilecek."

Kayısı diyarında badem üretimi yaygınlaşıyor
Kayısı diyarında badem üretimi yaygınlaşıyor
Kayısı diyarında badem üretimi yaygınlaşıyor
Kayısı diyarında badem üretimi yaygınlaşıyor

Türkiye, Malatya, Darende, 190, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayısı diyarında badem üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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