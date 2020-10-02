Kayısı diyarında patates hasadı başladı - Son Dakika

Kayısı diyarında patates hasadı başladı

Kayısı diyarında patates hasadı başladı Çiftçiler sulama suyu sıkıntısının çözülmesini istiyor Kayısı başkenti Malatya'da çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla 4 yıl önce başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor.

Kayısı diyarında patates hasadı başladı

Çiftçiler sulama suyu sıkıntısının çözülmesini istiyor

MALATYA - Kayısı başkenti Malatya'da çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla 4 yıl önce başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Darende ilçesinde ekimi yapılan patateslerin hasadına başlanılırken, üretimin bu yıl iyi olduğu belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıya alternatif olarak yeni ürünlerde ekilmeye başlanıyor. 4 yıl önce Niğde'de bir patates üretim şirketinin ilçeye gelmesi ile başlanılan patates üretimi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Gökpınar projesinin hayata geçmesiyle birlikte Günpınar ve Başdirek mahallerinde bin 100 dönüm alana ekimi yapılan patateslerin hasadı başladı.

Darende'de patates üretimini yaygınlaştıran şirketin yetkilisi Kemal Bengi, Malatya'da toprağın verimli olduğunu ve patates üretiminin gayet iyi olduğunu söyledi. Bölgede şuan sadece sulama ile ilgili sorunun yaşandığını dile getiren Bengi, "Niğde'de kurulan bir tarım şirketi olarak Darende'ye gelerek patates tohumu üretimi yapıyoruz. Bu aynı zamanda yerli ve milli tohum üretimidir. Darende 4 yıldır üretim yapıyoruz, verim konusunda gayet memnunuz" dedi.

700 dekarlık alanı şirket olarak ektiklerini geri kalan 400 dekarlık alanda da bölgedeki çiftçilerin patates yetiştirdiğini dile getiren Bengi, "Sulama birliği suyu kanaldan motopompla havuza basıyor, havuzdan cazibeli bir şekilde tarlalarımıza geliyor. Motopomp elektrikle çalışıyor dolayısı ile sulama birliği tasarruf etmek için hepsini çalıştırmıyor. Dolayısı ile su tarlalarımıza yeterli gelmiyor. Bu sorunu çözmek için çalmadığımız kapı kalmadı ama kimseye derdimizi anlatamadık. Yeterli sulama yapamadığımız için verim kaybımız oldu. Bu sorunu sadece biz yaşamadık bu bölgede çiftçilik yapan herkes etkilendi. Bu sorunlar çözülürse Günpınar ve Başdirek tarımda cazibe merkezi olur" diye konuştu.

Patates üretim alanında inceleme yapan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca'da "Bölgede ürün envanterimizi genişletmeliyiz. Farklı ürünlere yönelmeliyiz. Bbu konuda Darende olarak il dışından gelerek bölgemizde üretim yapan firmalara yardımcı olmalıyız. Sulama sorunu olduğunu öğrendik, önümüzdeki sezon bu sorunun yaşanmaması için elimizden gelen desteği yapacağız" şeklinde konuştu.

Kayısı diyarında patates hasadı başladı
Kayısı diyarında patates hasadı başladı
Kayısı diyarında patates hasadı başladı
Kayısı diyarında patates hasadı başladı

Gökpınar, Darende, Malatya, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı diyarında patates hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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