Kayısı diyarında sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Kayısı diyarında sokaklar sessizliğe büründü
19.12.2020 15:49
Kayısı diyarında sokaklar sessizliğe büründü Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi kayısı diyarı olarak bilinen Iğdır'da da cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü.
Kayısı diyarında sokaklar sessizliğe büründü
IĞDIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi kayısı diyarı olarak bilinen Iğdır'da da cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Iğdır'da Cadde ve Sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen şehir merkezinde sadece polis ekipleri ve sokağa çıkma izni bulunan vatandaşlar görüldü. Sessizliğe bürünen kentte cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları durdurarak kontrol yaptı.
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