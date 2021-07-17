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KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI - Son Dakika

KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI

17.07.2021 14:39
KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI, System.String[]

YARIŞMADA DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ BAŞKAN GÜRKAN TARAFINDAN VERİLDİ24'üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında festivalin ikinci gününde 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı.

YARIŞMADA DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ BAŞKAN GÜRKAN TARAFINDAN VERİLDİ

24'üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında festivalin ikinci gününde 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı. Arslantepe Höyüğü alanında yapılan yarışmada kategorilerde dereceye girenlere ödülleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından verildi.

16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında 1. Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışları 'Arslantepe UNESCO Yolunda' adı altında düzenlendi. Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kalıcı Miraslar Listesine aday gösterilen Arslantepe Höyüğü'nde başlayan yarışma 5 km'lik parkurla Fuar Alanında son buldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Büyükşehir Belediye Binası alanında yapılan ödül töreniyle verildi.

Kısa bir zamanda bisiklet parkurunu hazırlayarak yarışmaların yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekinci, " Güzel bir günde bizlere fırsat verdiği için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. UNESCO Bisiklet Yolu adı altında Arslantepe Höyüğü'nden Fuar alanına 5 km parkuru ilk alan çalışması yaptığımızda yetişeceğini beklemiyorduk ama bizlere kısa zamanda parkuru hazırlayarak yarışmalarımızı yapmamızı sağlayan herkese başta Selahattin Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz. İnşallah UNESCO yolunu uluslararası bisiklet yarışı haline getiririz" dedi.

1. Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışması ödül töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, " Kayısı Festivalimizin ikinci günündeyiz. Festivalimizin birinci gününü Şemsiye Sokakta mütevazı bir şekilde açtık. Akabinde açılışını yaptığımız alanda resim sergisinin de açılışını yaptık. Birinci günün akşamında ise Millet Bahçesi'nde yoğun bir katılımla resim yarışması gerçekleştirdik. Festivalimizin ikinci gününde de Bisiklet Federasyonumuzla Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu bisiklet yarışmasını gerçekleştirdik. Arslantepe Höyüğü'nden Mişmiş Park Fuar Alanına kadar olan 5 km'lik parkurda dereceye giren arkadaşlarımıza ödüllerini takdim ettik.

Festivallerin amacı şehrin değerlerini hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde öne çıkarmak ve tanıtmak olduğu gibi aynı zamanda şehirde birliğin beraberliğin, dirliğin düzenin ve huzurunda temelini oluşturmaktır. Bizim, kayısı festivalindeki temel amacımız Malatya halkının, Malatya'da yaşayan tüm hemşerilerimizin ve Malatyalı olup Malatya dışında yaşayan bütün hemşerilerimizin Malatya paydası altında Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama vizyonu içerisinde, Dar-ül Rifat dediğim seçkin insanlara uygun bir şekilde festivalleri idrak edeceğiz. Malatya'daki birlik beraberlik ve çıkan ses hem Türkiye'ye bir seda olacak hem de Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 paydasında paydaş olmanın hazzını yaşayacağız. Bisiklet yarışlarına katılan kardeşlerimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum.

Nasip olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz olacak Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Malatya olarak KKTC'de stant kurduk. Kıbrıslı kardeşlerimizle hemhal olacağız. Anavatanla Kıbrıslı kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneğini tezahür ettireceğiz. Kıbrıs'ta bulunan Malatyalı hemşerilerimizle birlikte inşallah Malatya'nın sesini hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta duyuracağız" diye konuştu.

24'üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışında Dereceye Giren İsimler;

Bayanlar Her Yaş Grubu;

1. Fatma Demir (Malatya)

2. Kumsal Ulu (Malatya)

3. Nisanur Kodaman (Malatya)

15-18 Yaş Erkekler

1. Muhammet Yasin Bozdemir (Erzurum)

2. Cuma Emirhan Bolat (Kahramanmaraş)

3. Teoman Timuçin (Kahramanmaraş)

19-29 Yaş Erkekler

1. Sefa Temel (Milli Sporcu- Malatya)

2. Abdulrahim İnal (Milli Sporcu-Manisa)

3. Veysel Gülmez (Kahramanmaraş)

30-40 Yaş Erkekler

1. Bayram Eroğlu (Milli Sporcu-Kahramanmaraş)

2. Mehmet Can Balcı (İzmir)

3. Mesut Sancar (Malatya)

40 Yaş ve Üzeri Erkekler

1. Koray Dicleli (Ankara)

2. Birol Yıldız (Eskişehir)

3. Hüseyin Fidanel (Malatya)

KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI
KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI
KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI
KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI

Bisiklet Yarışı, Bisiklet, Malatya, Fuar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Spor KAYISI FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE 1.ULUSAL ARSLANTEPE BİSİKLET YARIŞI YAPILDI - Son Dakika Spor


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