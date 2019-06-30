Son Dakika Haberleri: Kayısı Festivali'nde sağanak altında konser
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Kayısı Festivali'nde sağanak altında konser

47 dakika önce

IĞDIR'da düzenlenen Kayısı Festivali'nin ikinci gününde sağanak etkili oldu.

Kayısı Festivali'nde sağanak altında konser, System.String[]
IĞDIR'da düzenlenen Kayısı Festivali'nin ikinci gününde sağanak etkili oldu. Sanatçıların sahne aldığı sırada bastıran yağmura rağmen izleyenler alandan ayrılmadı.
Iğdır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kayısı Festivali'nin akşam etkinliklerinde sanatçılar sahne aldı. Valiyolu'ndaki meydanda düzenlenen konserde ilk olarak Iğdırlı Türk Halk Müziği sanatçısı Seyfettin Çelik sahne aldı. Çelik'in sevilen türkülerini seslendirdiği sırada yağmur başladı. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen Iğdırlılar, Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu'yu bekledi. Şebnem Tovuzlu, yağmura rağmen alandan ayrılmayanlara yaklaşık bir saat süreyle konser verdi. Konser boyunca hızını kesmeyen yağmurun altında sahneden inen Tovuzlu, sırılsıklam ıslanan seyircilerin arasına indi. Yağmur altında sevenleriyle tek tek kucaklaşan ve tokalaşan Tovuzlu, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Tovuzlu'nun konseri sağanak yağmur altında sona erdi.


- Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
Iğdır, Güncel
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