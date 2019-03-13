Son Dakika Haberleri: Kayısı Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

Kayısı Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

53 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kuru kayısı çalan şüpheli, jandarmanın çalışması ile gözaltına alındı.

Kayısı Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı, System.String[]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kuru kayısı çalan şüpheli, jandarmanın çalışması ile gözaltına alındı.

Hekimhan İlçesine bağlı Güzelyurt mahallesinde yazlık bir evin bodrum katında bulunan yaklaşık 500-600 kilogram kuru kayısının çalınması ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlık bölgesinde yaptıkları inceleme ve araştırmaların ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen U.M.Ö. isimli şüpheli şahsın olaydan 2 gün sonra aynı köydeki evinde olduğunu belirleyen jandarma şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

Güzelyurt, Malatya, Hekimhan, Jandarma, 3. Sayfa
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