Kayısı için sigorta zamanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayısı için sigorta zamanı - Son Dakika Ekonomi

Kayısı için sigorta zamanı

7 saat önce

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde kayısı ürünü için poliçe kabullerinin bölge ve çeşide göre değiştiğine dikkat çekilerek en erken tarih olarak 14 Şubat'ta sona ermeye başlayacağı bildirildi.

Kayısı için sigorta zamanı, System.String[]

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde kayısı ürünü için poliçe kabullerinin bölge ve çeşide göre değiştiğine dikkat çekilerek en erken tarih olarak 14 Şubat'ta sona ermeye başlayacağı bildirildi. Üreticilere, yüzde 67'ye varan devlet desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.


Üreticilerin kayısı ürünü için son poliçe kabul tarihlerini, acentelerinden ya da tarsim.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri hatırlatılarak; öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden sigortanın yaptırılabileceği belirtildi.


Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Malatya ilimizde 'don' sebebiyle kayısı ürünü ciddi düzeyde zarar görmüştür. Nisan ve Mayıs, bu ürün için en riskli aylardır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi ve gelir kayıpları yaşanmaması için tarım sigortası ihmal edilmemelidir. Şimdi vakit kaybetmeden, poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine giderek, kayısı ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel- su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına ve bu risklere ilave olarak don riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalatınız.


Ayrıca, meyve ağaçlarınızı dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı; meyve bahçelerinizi dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, yangın, sel-su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı tarım sigortası ile güvence altına alabilirsiniz." - İSTANBUL

Tarım Sigortaları Havuzu, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:57:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayısı için sigorta zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]