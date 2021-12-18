Kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya'da kayısıcılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kıdemli Albay Altın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Furkan Tercan, tercihini "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar", "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı", "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" fotoğrafından yana kullandı.

Tezcan, fotoğrafların bir birinden güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraf seçmede zorlandık, hangisini seçeyim diye. Tabi hepsi birbirinden güzel, çekimlerin yapan arkadaşlara teşekkür ederim. " diye konuştu.

Emrah Öztürk ise "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Öztürk, fotoğrafların ders verici nitelikte olduğunu anlatarak, İdlib'te bacağı olmayan bir çocuğun güvercinleri etkilemesinin kendisini çok etkilediğini belirtti.