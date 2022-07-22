Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti - Son Dakika
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Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti

22.07.2022 10:35

Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gittiMALATYA Malatya'da bir esnaf, arkadaş ve yakınlarının kayısı talebine yetişemeyince kayısı alabilmek için otomobilini kayısı ile takas etme yoluna gitti.

Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti

MALATYA Malatya'da bir esnaf, arkadaş ve yakınlarının kayısı talebine yetişemeyince kayısı alabilmek için otomobilini kayısı ile takas etme yoluna gitti. Aracına astığı ilanın büyük ilgi gördüğü esnaf, 2 ton kayısı ile aracı takas edebileceğini belirtti.

Battalgazi ilçesinde esnaflık yapan Atilla Durdu, bir çok defa aracını satmak için ilan verdi. Durdu, verdiği ilanlarla aracını satamadı. Bu sırada yakınları tarafından gelen yoğun hediyelik kayısı talebine yetişmekte zorlanan Durdu, aracını kuru kayısı ile takas etmek için kolları sıvadı. Aracına "İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir" ilanı asan esnaf Durdu, ilanın büyük ilgili gördüğünü belirterek gelen teklifleri değerlendireceğini belirtti.

"Çok fazla geri dönüş oldu "

Satamadığı aracını özellikle kayısı ile takas etmek istediğini aktaran esnaf Atilla Durdu, "Arabamı satmak istiyordum. Bir çok kez ilan vermeme rağmen satamadım. Bu sırada arkadaşlarım ve akrabalarım arayarak hediyelik kayısı talebinde bulundu. Talepler yoğun olunca aklıma böyle bir fikir geldi. Aracımın üzerine 'İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir' ilanı astım ve sosyal medyada paylaştım. Paylaşımım büyük ilgili gördü. Çok fazla geri dönüş oldu. Kimisi patik kimisi kayısı çekirdeği ile takas edelim teklifinde bulundu. Özellikle kayısı istedim. Bugüne kadar beni aramayan akrabalarım ve yakınlarıma göndermek istiyorum" diye konuştu

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Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti - Son Dakika
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