Kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

08.07.2022 13:11
Kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip demir korkuluğun üzerine düşen Necati Elma (45), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip demir korkuluğun üzerine düşen Necati Elma (45), hayatını kaybetti.

Olay, Şarköy'ün Kızılcaterzi Mahallesi'nde meydana geldi. Necati Elma, yazlığının bahçesindeki kayısı ağacına çıktı. Kayısı toplarken dengesini kaybeden Elma, 3 metre yükseklikten demir korkulukların üzerine düştü. Göğsüne demir saplanan Elma, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Elma, götürüldüğü Şarköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement