Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sabah saatlerinde evden ayrılıp, kayısı toplamaya giden Mehmet Yıldırım (75), bahçede ölü bulundu.

İlçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kayısı toplamak için evden ayrılan Mehmet Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, yaşlı adamı aradı ancak izine rastlayamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri de Yıldırım için arama çalışması başlattı. Yıldırım'a ait kayısı bahçesinde arama yapan ekipler, Mehmet Yıldırım'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.