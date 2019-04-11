Son Dakika Haberleri: Kayısı Üreticilerine Çil Hastalığıyla Mücadele Uyarısı

Kayısı Üreticilerine Çil Hastalığıyla Mücadele Uyarısı

1 saat önce

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kayısı üreticilerinin çil hastalığı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Üreticilerimiz, çil hastalığı ile mücadele etmedikleri takdirde ürün kaybı yüzde 20-60 oranında olmaktadır.

Kayısı Üreticilerine Çil Hastalığıyla Mücadele Uyarısı, System.String[]
Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kayısı üreticilerinin çil hastalığı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Üreticilerimiz, çil hastalığı ile mücadele etmedikleri takdirde ürün kaybı yüzde 20-60 oranında olmaktadır." ifadesini kullandı.

Macit, yazılı açıklamasında, çil hastalığının sert çekirdekli meyve ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturduğunu aktardı.

Meyve enfeksiyonlarının kayısıda önemli zarar meydana getirdiğini aktaran Macit, çil hastalığıyla mücadele yapılmadığında kayısı üzerinde lekeler meydana geldiğini ve meyvenin sapa yakın yanak kısmında lekelerin birleşerek tüm meyve yüzeyini kaplayabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilkbahar döneminde hava sıcaklığının uygun ve yağışların sürekli devam etmesi kayısı bahçelerinde çil hastalığını oluşturma riskini yükseltmiştir. Hastalığın oluşmasında etkili olan yağış ve sıcaklıktan dolayı hastalık şu anda artmıştır. Üreticilerimiz, çil hastalığı ile mücadele etmedikleri takdirde ürün kaybı yüzde 20-60 oranında olmaktadır. Ayrıca bir sonraki yılın meyve gözü oluşumunda ciddi sıkıntılar yaşanacaktır."

Macit, üreticilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak, üretici kayıt defterlerine işlem yaptırmak suretiyle çil hastalığına karşı ilaçlamalarını yapmalarını önerdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:59 Kaynak: AA
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