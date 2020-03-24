Kayısı üreticilerine ilaçlama anlatıldı - Son Dakika

Kayısı üreticilerine ilaçlama anlatıldı
13 dakika önce
Baskil ilçesinde Ziraat Odası tarafından, kayısı üreticilerine yeni ilaçlama makinesi uygulamalı olarak anlatıldı.
Baskil ilçesinde Ziraat Odası tarafından, kayısı üreticilerine yeni ilaçlama makinesi uygulamalı olarak anlatıldı.
Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, yaptığı açıklamada, üreticilerin yeni makine ile ilaca maruz kalmadan ilaçlama yapabileceklerini belirtti.
Zilayaz, çiftçilere tarımdaki yeni teknolojileri tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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