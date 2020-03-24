Kayısı üreticilerine ilaçlama anlatıldı - Son Dakika

Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, yaptığı açıklamada, üreticilerin yeni makine ile ilaca maruz kalmadan ilaçlama yapabileceklerini belirtti.

Baskil ilçesinde Ziraat Odası tarafından, kayısı üreticilerine yeni ilaçlama makinesi uygulamalı olarak anlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi

Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü

Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı