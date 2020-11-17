Kayısı üreticilerine zararlılara karşı sonbahar mücadelesi uyarısı - Son Dakika

Kayısı üreticilerine zararlılara karşı sonbahar mücadelesi uyarısı
17.11.2020 14:13
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kayısı üreticilerine zararlılara karşı sonbahar mücadelesinin yapılması yönünde hatırlatmada bulunuldu.
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kayısı üreticilerine zararlılara karşı sonbahar mücadelesinin yapılması yönünde hatırlatmada bulunuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yaptığı yazılı açıklamada, dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan Malatya kayısısının Malatyalı çiftçilerin en önemli gelir kaynağını teşkil ettiğini belirtti.
Macit, şunları kaydetti:
"İlimiz için çok önemli olan kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalıklarla bilinçli bir mücadele etmek başta gelen göreviniz ve menfaatiniz icabıdır. Sonbaharda yaprak delen, yani çil, bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığına karşı koruyucu olarak mücadele yapılmalıdır."
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