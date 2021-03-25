Kayısı üreticilerine "zirai don" uyarısı yapıldı - Son Dakika

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde zirai don beklendiğinden kayısı üreticilerinin tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının 27 Mart Cumartesi öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, yarından 30 Mart Salı günü sabah saatlerine kadar bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğinden özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerin tedbirli olması istendi.