Kayısıda don riski üreticiyi endişelendiriyor

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kayısı üreticileri kar yağışının ardından don endişesi yaşıyor. Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, şuan için kayısıda don riskinin bulunmadığını 2 gün sonra hava sıcaklığının-2 derecelere kadar düşmesinin beklendiğini söyleyerek, üreticileri uyardı.



Kentte, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, üreticileri zirai don konusunda tedirgin ediyor. Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Fevzi Çiçek, kayısının, kar yağışından sonra don olmadığı sürece kayısı çiçeğinin etkilenmeyeceğini ifade ederek, "Takvimi olarak baktığımızda uzun yıllar ortalaması Malatya 'da Mart'ın birinci haftası ve onu takip eden ikinci haftası çiçek açma dönemi uzun yıllar ortalamasına göre normal. 2019'da aynı döneme paralel olarak çiçek açtı. Biz her yıl tespit ettiğimiz bölgede 5 Mart'ta ilk çiçeklenmeyi görüyorduk, 2020 yılında da 6 Mart'ta gördük bu anlamda çiçek açma tarihi olarak çok farklılık olmadı uzun yıllar ortalaması civarında. Ancak yağışlar itibari ile 10 gün sonra beklediğimiz yağışları 10 gün erken almış olduk söz konusu Malatya genelinde bin 200 rakımı olan yerlerde çiçek acarken, bin 200 rakımı henüz pembe domuzcuk aşamasında oralarda süreç devam ediyor, normal şartlar devam ederse 20 gün gibi bir periyodu takip etmiş olacağız" dedi.



Çicek, şu anda her herhangi don riski olmadığını ancak Meteorolojinin önümüzdeki 2 gün için hafif don uyarısında bulunduğunu hava sıcaklığının -2 civarında olacağını ifade ederek" Şu ana kara herhangi bir don tespit etmedik, önümüzdeki 2 gün için meteoroloji değerleri düşük sıcaklık dereceleri gösteriyor buda bizim için bir risk faktörüdür. Pembe domuzcuk açan yerlerde bu sıcaklık derecesi herhangi bir risk oluşturmayacaktır ancak, çiçek olan yerlerde -2 ve -3 derecelere düşmesi tabii ki sıkıntı yaşatacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



Üreticilere uyarıda bulunan Çicek, "Üreticilerimizin rahat uygulaya bileceği tedbirler var. Saman yakma, lastik yakma gibi önlemler alabilirler. Şu anada toprak nemli olduğu için sulama yapmalarına gerek yok. Sıcaklık derecesinin yükselmesi ile beraber özelikle zirai mücadeleyi yenilemeleri gerekiyor yapmamış kişilerinde kesinlikle yapmaları gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA