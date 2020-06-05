Kayısıda düşük rekolte beklentisi - Son Dakika

Kayısıda düşük rekolte beklentisi

Kayısıda düşük rekolte beklentisi Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kılınç: " Bu yıl kayısı rekoltemizin düşük olacağı bir gerçektir" Dünya'nın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da, bu yıl yaşanan don ve dolu gibi doğal afetler nedeniyle kayısı da rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Kayısıda düşük rekolte beklentisi

Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kılınç: " Bu yıl kayısı rekoltemizin düşük olacağı bir gerçektir"

MALATYA - Dünya'nın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da, bu yıl yaşanan don ve dolu gibi doğal afetler nedeniyle kayısı da rekoltenin düşük olması bekleniyor. Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından rekoltenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyleyerek, " Bizim tahmini beklentimiz 65 bin ton civarında" dedi.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerine gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatında açık ara lider konumunda yer alan Malatya'da yeni mahsul de hasat dönemi yaklaşıyor. Ancak bu yıl çiçeklenme döneminde yaşanan dolu ve zirai don hadiseleri nedeniyle birçok bölgede kayısının etkilendiğini biliniyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, düzenlediği basın toplantısı ile her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yine küresel ısınma neticesinde iklim değişikliklerinin yaşanması nedeniyle aşırı yağışlar, zirai don ve bazı zirai hastalıklar nedeniyle kayısı rekoltesinin bu yıl düşük beklenildiğini söyledi.

Bu durumun kuşkusuz kayısı fiyatlarında bir artışa neden olacağını da ifade eden Kılınç, "Tarım Bakanlığımızın bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile yapacağı destekleme alımı ve taban fiyatı açıklaması ile kayısımız hak ettiği değeri bulacak. Borç yükü altında ezilen kayısı üreticimiz inşallah bir nefes alacaktır. Yıllardır kayısı üzerinde oynanan oyunlar ve spekülasyonlar sonucu 3,5 dolara ihraç edilen ürünümüz çiftçiden 1,5 dolardan alınıyor. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamayıp her yıl zarar ederken 100 bin ton ihraç edilen kuru kayısının bedelinin yarısı dahi emek çeken üreticiye yansıtılmadı. Bu durumu öğrenen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olaya el koyarak her yıl hayali açıklanan kayısı rekoltesinin bu yıl açıklanmasına müsaade etmeden rekoltenin Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanacağını söyledi. Biz üretici olarak Tarım Bakanlığımızın TARSİM raporlarını göz önünde tutarak gerçek bir rekolte açıklanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İhracatçının kayısı üreticisinin ürününü tarladan maliyetine aldığını ve bununda mağduriyete neden olduğunu dile getiren Kılınç, "Şuana kadar olduğu gibi şişirme rekolteden değil, çiftçinin alın terinin karşılığını alabileceği gerçek bir rekolte açıklanmasını Bakanlığımızdan bekliyoruz. Şimdiye kadar açıklanan rekoltelerin üreticimize hiç bir fayda sağlamadığı gibi üreticinin ticaretçi tarafından tokatlanmasını sağlamıştır. Bu sistem bu çark böyle devam etmemelidir. Üreten emeğinin karşılığını alabilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da kayısı üreticine sahip çıktığını söyleyen Kılınç, "Kayısımıza sahip çıkılmazsa yıldan yıla üretimimiz azalıyor. Bahçeler sökülüp yem bitkileri ekiliyor ve kayısıda dünya liderliğimiz elden gidiyor. Bu manada Tarım ve Orman Bakanlığımızdan rekoltenin çok iyi araştırılarak açıklanmasını istiyoruz. İl dışından kayısı getirilerek Malatya kayısısı adı altında ihraç edilmesinin önüne geçilmesini de istiyoruz. Hacı Halil Oğlu kurutmalık kayısımızın coğrafi işareti olduğundan bu kriterlere göre dünya pazarına girmesini kayısı ihracat rakamlarına bakılarak bu paranın kimlerin kasasına girdiğinin takibe alınmasını doğal afetten zarar gören üreticimize ağaç bakımında kullandıkları ilaç gübre sulama giderlerini karşılayacak bir yardımın yapılmasını istiyor Malatya kayısı üreticileri adına tüm yetkililere saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç, rekoltenin resmi olarak Bakanlık tarafından açıklanacağını söyleyerek, ancak kendilerinin sahada yaptıkları inceleme de ise bu yıl rekoltenin 65 bin ton civarında olabileceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Kayısıda düşük rekolte beklentisi

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısıda düşük rekolte beklentisi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar         
00:32
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu         
00:22
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı         
00:11
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor         
00:04
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü         
23:45
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü         
23:40
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı         
23:26
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti         
23:24
Simge Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık         
23:22
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı         
23:13
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi         
23:13
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:59
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi         
22:52
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi         
22:30
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 04:16:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayısıda düşük rekolte beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]