Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir - Son Dakika

Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir

04.11.2020 12:07
Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir, System.String[]

Malatya'da 2020 yılının ilk 10 ayında 115 ülkeye 71 bin 939 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Malatya'da 2020 yılının ilk 10 ayında 115 ülkeye 71 bin 939 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Gerçekleşen ihracat ile 206 milyon 835 bin dolar gelir sağlanırken, dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinden kayısı en az etkilenen ürünlerin başında geldi.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da 2020 yılının ihracat rakamları açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ticareti olumsuz etkileyen pandemi sürecinden en az etkilenen ürünlerden biri olan Malatya kayısısı bu yılın ilk 10 ayında da 115 ülkeye ihracatı devam etti.

Şu ana kadar 71 bin 939 ton kuru kayısının ihracatının yapıldığı Malatya'da, 206 milyon 835 bin dolar gelir elde edildi. İhracat rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, özellikle son aylarda ihracatta kısmi bir düşüş olmasına rağmen gelirde ise ciddi oranda bir artışın yakalandığını dile getirdi.

Başkan Özcan, geride kalan Ekim ayında 9 bin 676 ton kuru kayısı ihracatının yapıldığını bunun karşılığında ise 31 milyon 378 bin dolar gelir sağlandığını söyledi. 2019 yılının Ekim ayında 11 bin olan ihracat karşılığında 30 milyon dolar gelir sağlandığını da anımsatan Özcan, "İhracatta düşüş yaşanmışken, gelirde ciddi artış yaşandı. Bunun da sebebinin kayısı fiyatlarının özellikle 6 aydır yükseliş seyrinde olmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Geçen yıl kayısıda ihracat ortalamasının 2 bin 400 dolar olduğunu bu yıl ise bu oranın 3 bin 400 dolara yükseldiğini kaydeden Başkan Özcan, 2020 yılının 10 ayında da en fazla ihracatın ise Almanya olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinden sonra en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin ABD olduğunu da dile getiren Özcan, geçen yıl ile bu yılı karşılaştırdıklarında yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığını da ifade etti.

Ocak ayında Çin'de başlayan korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve birçok kalemde ihracatın da etkilendiğini ifade eden Özcan, buna rağmen su süreçte en az etkilenen ürünlerin başında ise kayısının olduğunu söyledi.

Başkan Özcan, Kasım ve Aralık aylarında da ortalama 20 bin ton kuru kayısının ihracat edileceğini de düşündüklerini belirterek toplamda 90 bin tonun üzerinde bir ihracat ile 2020 yılını kapacaklarına inandıklarını da ifade etti.

Malatya'da kısa süre önce hayata geçirilen Lisanslı Kuru Kayısı Depoculuğu ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı almasını da değerlendiren Özcan, bu durumun da kayısı da fiyatların artışına neden olduğunu söyledi.

TMO'nun kayısıda taban fiyatı belirlemesi ile kayısının fiyatının piyasada regüle olduğunu dile getiren Özcan, "Uzun yıllardır en çok beklediğimiz şeydi bu. Kayısının piyasa değerinin arttırılması ve üreticinin maliyetlerinin en az iki katına çıkarılmasını bekliyorduk. TMO'nun müdahil olması ile bu da gerçekleşti ve şuan kayısı piyasası TMO'nun belirlediği 21 TL'nin de üzerinde seyrediyor" diye konuştu.

Özcan, kayısının geleceği açısında lisanslı depoculuk ve TMO'ya bu noktada sahip çıkılmasının da önemine değindi. - MALATYA

Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir
Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir
Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir
Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir

Toprak Malzemeleri Ofisi, Ticaret, İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısıda ilk 10 ayda 207 milyon dolar gelir - Son Dakika Ekonomi


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