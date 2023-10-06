Al bir gıda teröristi daha! Kayısıların üstünde ayaklarıyla tepindi

Gıda teröristlerinin sosyal medya platformlarından paylaştığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde kayısı üreticisi olduğu düşünülen bir kişinin depolama alanı olduğu düşünülen yere getirilen kayısıları ayaklarıyla ezdiği görülüyor.

"BUNLAR AKILLANMAZ"

Halkın sağlığının hiçe sayıldığı görüntülerin altına "Ahlaksızlar", "İğrençlik", "Aslında bu gibi durumlar yıllardır vardı sadece sosyal medyaya düşmemişti", "Yine bir yiyecekten tiksindik", "Tiktok'un bir kesimi gerçekten aşırı kafasız", "Bunlar akıllanmaz", "Yarın bunun da soruşturma haberi gelir" şeklinde yorumlar yapıldı.