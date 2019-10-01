Kayısılı künefe yaptı, talebe yetişemiyor

MALATYA'da, 2 yıldır künefe işiyle uğraşan Yücel Altuğ (44), Malatya'nın meşhur kayısısını küfene ile buluşturdu. Kayısılı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Altuğ, talebe yetişemediğini ifade etti.

Malatyalı Yücel Altuğ, 2 yıl önce memleketinde künefe işine girdi. Künefeyi önceleri bilinen hali olan peynir, Antep Fıstığı ve kaymaktan yapan Altuğ, daha sonra kendi memleketine ait kayısı da kullanmaya başladı. Altuğ, şimdilerde ise müşteriler tarafından ilgi gören kayısılı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor. İçine, isteğe göre gün kurusu veya islimli kuru kayısı da konulan kayısılı künefenin yapım aşaması da diğerlerinden farklı oluyor. Bakır tepsinin altına tereyağı sürüldükten sonra ince kıyılan tel kadayıf seriliyor, ardından toz şekerle harmanlanmış kuşbaşı şeklinde doğranan kuru kayısı ekleniyor, daha sonra üzerine eklenen Antep Fıstıklı tel kadayıfla pişiriliyor.

'TÜRKİYE'DE İLK'

Altuğ, 2 yıl önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da kayısılı künefeyi ustalarıyla birlikte halka arz ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu meslekte yeniyim. 2'nci yılımızda ikinci şubemizi açtık. Yeni şubemizi açarken, 'farklı ne yapabiliriz' diye düşündük Malatya'dayız çünkü. Malatya kayısısıyla künefe yapabilir miyiz diye bir takım çalışmalar yaptık. Deneme- yanılma yöntemiyle kayısıyla antepfıstığının bir arada çok farklı bir lezzet oluşturduğunu gördük. Türkiye'de bir ilk olsun diye Malatya'da kayısılı künefe yapmaya çalıştık. Bunu da başardık ve müşterilerimiz gayet güzel karşılıyor. Biz ağırlıklı olarak kayısıyı düşünüyoruz ama burada kaymağımız, Hatay'dan gelen peynirimiz ve antepfıstığımızla bir araya getirip farklı bir ürün çıkarmaya çalıştık. Ürünü yaparken zorlandık ama almış olduğumuz tepkiler bizi çok daha mutlu etti. Kayısılı künefenin olabileceğini gösterdik. Şu anda çok mutluyuz, gelenler de çok mutlu ve beğeniyorlar. Önce bu ürünü Malatyalılara tattırdık. İl dışından gelenleri de bekliyoruz. Onlara da tattıracağız ama gelenler var çok beğeniyorlar. İnşallah Malatya'ya misafir olan herkese bu yeni ürünümüzden tattıracağız. Kayısılı künefeyi mutlaka denesinler, yapsınlar. Bulundukları bölgelerde beğenileceğini umuyorum. Ancak sadece antepfıstığı ve kayısı demiyoruz. Türkiye bu konuda çok zengin bir bölge ve Karadeniz'in fındığıyla da çok güzel kayısılı fındık, kayısılı fıstık karışımıyla çok güzel künefe çıkabiliyor. Bunu denemelerini tavsiye ederim."

Kayısılı künefeyi tadan müşteriler de tatlının çok farklı ve özel olduğunu söyleyerek kayısının künefeye ayrı lezzet verdiğini ifade etti.