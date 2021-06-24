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"Kayısının başkenti"nde hasat başladı - Son Dakika

"Kayısının başkenti"nde hasat başladı

24.06.2021 10:51

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasat başladı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasat başladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Battalgazi ilçesinde hasat etkinliğine katıldı.

Özcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte rakımın 700 metre civarında olduğu bölgelerde hasada başlandığını, civar illerden yaklaşık 40 bin mevsimlik işçinin çalışmak için kente geldiğini söyledi.

Hasatla birlikte yurt içine ve dışına kayısı gönderilmeye başlandığını dile getiren Özcan, "Önümüzdeki pazartesi kayısımız Avrupa'daki raflarda sunulacak. Son 3 yıldır rekoltemizde gerileme söz konusu. İklim değişikliğinden kaynaklanan rekolte kaybı söz konusu. Bu yıl üründe ciddi bir kalite ön plana çıkıyor. Bu kaliteli ürünü hızlı şekilde daldan indirerek, sanayi bölgesinde ambalajlayarak dünyanın dört bir köşesine ihracatını gerçekleştireceğiz." dedi.

Özcan, şu an 50'ye yakın ülkeye yaş kayısı ihracatı yapıldığını, hedeflerinin 20 bin ton yaş kayısı ihracatı olduğunu ifade etti.

Kuru kayısıda elde ettikleri başarıyı yaş kayısıyla taçlandırmak istediklerini belirten Özcan, 40 gün sürecek hasat döneminin çok iyi geçmesini umut ettiklerini söyledi.

"2 lira 50 kuruşa konsantre ürünü satmamız mümkün değil"

Özcan, şunları kaydetti:

"Konsantre fabrikalarının talip olduğu ürünlerde meyve suyu fabrikalarının istasyonları kurulmaya başlandı. Geçen sezon meyve suyuna giden kayısıların kilogram fiyatı 2 liradan kapandı. Şu an için rakamlar net olarak ortaya çıkmamış olsa bile kulağımıza gelen 2 lira 50 kuruşluk rakamlarla kesinlikle üreticinin karşısına çıkmamalarını ifade ediyoruz. Üretim maliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda, şu anda kuru kayısıdaki fiyatları dikkate aldığımızda, 2 lira 50 kuruşa konsantre ürünü satmamız mümkün değil. Konsantre ürün alımı yapacak firmaların en az 3 lira 50 kuruştun üreticinin karşısına gelmesi gerekiyor."

Özcan, Malatya kayısısının Avrupa'dan tescil belgesi aldığına işaret ederek, "Iğdır, Elazığ ve Mut da biliyor ki dünyanın en kaliteli yaş ve kuru kayısısı Malatya'da yetişiyor. Bunu sadece biz demiyoruz, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi bunu belirtmiş. Hepimiz bu ülkenin gelirlerini, kendi illerimizin de gelirlerini artırmaya odaklanacağız. Hedef '100 bin ton kuru kayısı ihracatı, 500 milyon dolar gelir' ile yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kayısının başkenti nde hasat başladı
Kayısının başkenti nde hasat başladı
Kayısının başkenti nde hasat başladı
Kayısının başkenti nde hasat başladı
Kayısının başkenti nde hasat başladı

Malatya Ticaret Borsası, Ramazan Özcan, Malatya, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kayısının başkenti'nde hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


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