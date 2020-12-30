"Kayısının başkenti"nde yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika

"Kayısının başkenti"nde yeni sezon hazırlıkları başladı

30.12.2020 11:05

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, çiftçiler meyve ağaçlarını yeni sezona hazırlamaya başladı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, çiftçiler meyve ağaçlarını yeni sezona hazırlamaya başladı.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısının ardından çekirdeğine de bu yıl coğrafi tescil belgesi alındı.

"Dünya kayısı başkenti" diye isimlendirilen kentte üreticiler, meyvesi ve çekirdeği tescillenen kayısı ağaçlarına yılın dört mevsimi bakım yaparak, kuru kayısı üretiminden ülke ekonomisine yıllık ortalama 250 milyon dolarlık girdi sağladı.

Dünyanın ağzını tatlandıran kayısı bahçelerinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan çiftçiler, budama ve gübreleme çalışmalarının ardından kayısı ağaçlarını çeşitli hastalıklara karşı ilaçlamaya başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kayısının hem Malatya hem de ülke ekonomisine katkısından dolayı Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kayısı ağaçlarının yılın dört mevsimi bakım isteyen bir ağaç olduğunu ve üreticilerin bunun bilincinde olarak ağaçlara gerekli bakımları yaptığını dile getiren Macit, "Gelecek sezonun hastalıklarıyla mücadele etmek için ağaçlar yapraklarını dökünce mutlaka bordo bulamacı ilacını atmamız gerekir. Budama yapan çiftçiler, güz ilacını, ilkbaharda budama yaparsa ilkbahar budama ilacını yapması gerekir." diye konuştu.

"Çoğu mantar hastalığına iyi geliyor"

Macit, geçmiş yıllarda çiftçilerin bu mevsimlerde attığı ilaçları göztaşı ve kireci karıştırarak yaptığını son dönemde hazır ilaçların kullanıldığına dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Kayısı ağaçlarının sağlığını korumak amacıyla çiftçilerimizin ilaçlama yapması gerekiyor. İlaçları her yıl düzenli olarak atmamız gerekiyor. Hiçbir dönemde ilacı aksatmamalıyız. İklim şartlarına göre yeni bir hastalık veya böcek kayısı ağaçlarına musallat olursa üreticiler teknik elemanlara danışarak mücadelesini yapmalı.

Çiftçilerimize önerimiz mutlaka ağaçlara yüzde 3'lük bordo bulamacı atması. Bordo bulamacı çoğu mantar hastalığına iyi geliyor, bakır ilacı ise sadece yaprak delen gibi hastalıklara iyi geliyor. İlkbaharda oluşacak mantari hastalıkların ilk ilaçlaması göztaşıdır. Kışı, toprak, yaprak ile ağacın gövde ve dalında geçiren mantar hastalıklarının sporları ile mücadelesi için ilaç atılır."

"Hava soğuk da olsa ilaçlama yapıyoruz"

Yeşilyurt ilçesinde çiftçilik yapan Ertuğrul Yiğit, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürdüklerini, şu anda ağaçlara göztaşı ilacı attıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarının zahmetli olduğunun altını çizen Yiğit, "Biz bordo bulamacı ile kireci yüzde 3'lük oranla karıştırarak göztaşı ilacını kendimiz hazırlıyoruz. Bu ilacı hastalık ve zararlılara karşı yaprak dökümünden sonra atıyoruz. Hava soğuk da olsa biz bu ilaçlamayı yapıyoruz. Bu yıl kayısı fiyatları iyi, bu işi severek yapıyoruz. Daha kaliteli bir meyve ve ağaç sağlığı için bu ilacı atmamız gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Malatya, Mantar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kayısının başkenti'nde yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika Ekonomi


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