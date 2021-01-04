"Kayısının çekirdeği da şifa deposu" - Son Dakika

"Kayısının çekirdeği da şifa deposu"

04.01.2021 09:45

"Kayısının çekirdeği da şifa deposu" Doç. Dr. Yunus Önal, "Acı kayısı çekirdeğini günde 10 tane yediğimizde bunun hiçbir yan etkisi olmayacaktır" Meksika'da ve güneydeki birçok ülkede 'Amigdalin' maddesi satılıyor, Türkiye'de maalesef bu yasak Malatya'nın altın meyvesi olarak kent ekonomisine...

"Kayısının çekirdeği da şifa deposu"

Doç. Dr. Yunus Önal, "Acı kayısı çekirdeğini günde 10 tane yediğimizde bunun hiçbir yan etkisi olmayacaktır"

Meksika'da ve güneydeki birçok ülkede 'Amigdalin' maddesi satılıyor, Türkiye'de maalesef bu yasak

MALATYA - Malatya'nın altın meyvesi olarak kent ekonomisine ciddi katkı sunan kayısının kendisinin yanı sıra çekirdeği de bir o kadar değerli. Yıllardır acı kayısı çekirdeği üzerinde çalışmalar yürüten Doç. Dr. Yunus Önal, birçok ülkede acı kayısı çekirdeğinden elde edilen 'Amigdalin' maddesinin sağlık alanında kullanıldığını ancak Türkiye'de bu konunun halen yeteri düzeyde olmadığını söyledi.

Dünya kuru kayısı ihracatında önemli bir pastaya sahip Malatya'da, kayısının yanı sıra çekirdeği de önemli bir gelir kapısı durumunda. Kuruyemiş olarak iç ve dış piyasada rağbet gören kayısı çekirdeğinin özellikle sağlık alanında takviye edici gıda olarak kullanıldığına yönelik birçok bilimsel çalışma mevcut.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Yunus Önal'da yaklaşık 30 yıldır bilimsel çalışmalar ile acı kayısı çekirdeği üzerinde önemli buluşlara imza attı. Bu konuda birçok doktora çalışması yürüten Önal, son olarak cep telefonlarından klima filtrelerine kadar 2 bin farklı alanda kullanılan aktif karbonun kayısı çekirdeği kabuğundan üretilmesi üzerinde de çalışmaları yürütüyor.

Dünyada kayısının üretilmediği yerin olmadığını ifade eden Önal, bütün iklimlerde yetişen kayısının dünya genelinde 375 türünün yetiştiğini söyledi. Malatya'da yetişen 'Hudayi' türü kayısılarda yaptıkları araştırmalarda tespit ettikleri selenyumun saç dökülmesinde oldukça etkili olduğunu gördüklerini belirten Önal, bunun yanı sıra özellikle kozmetik alanında kullanılan kayısı çekirdeği yağının da altın değerinde olduğunu ifade etti.

Uzak Doğu'da kayısı çekirdeği yağının yemeklerde kullanıldığına da dikkat çeken Önal, kayısının bir bütün olarak sağlıktan gıdaya birçok farklı kullanım alanlarının bulunduğunu söyledi. Acı kayısı çekirdeğinde elde edilen Amigdalin maddesinin dünyadaki kullanım oranının arttığını dile getiren Önal, "Şu anda Avrupa'da, Çin'de AB'de bu malzeme ilaç dairesinin onayı ile satılıyor. ABD'de şuanda internete bu ürünü alıp kullanabilirsiniz gıda takviyesi olarak. Birçok ülkede de kanser tedavisi de ek takviye olarak kullanılması yönünde ruhsat alanlar var." dedi.

Acı kayısı çekirdeğinin zehirli olduğu yönünde bazı bilimsel açıklamaları da eleştiren Önal, "Şu önemli tabide zehirli etkisi var ama şu önemli. Vücut ağırlığı başına 3,5 miligram alındığında zehirli ama bir insan ağırlığının 70 kilogram olarak düşünüldüğünde yaklaşık 400 gramı zehirli doza dönüşüyor. Dolayısıyla acı kayısı çekirdeğini günde 10 tane yediğimizde bunun hiçbir yan etkisi olmayacaktır. Örneğin Meksika'da ve güneydeki birçok ülkede bu madde insanların kullanıma hazır olarak satılıyor iken Türkiye'de maalesef bu yasak. Bunu tabi birçok bilim insanı 'Bu zehirdir, kullanılamaz' diyorlar ama dünyada kanser tedavisi için acı kayısı çekirdeğini kullanıyorsa ülkemizde de bunun biran önce gıda takviyesi olarak satışa sunulması gerekiyor. Bu konuda Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un çalışmaları var ama maalesef istenilen düzeyde değil. Dünya bunu sağlık açısından kullanıyorsa, bizim ülkede kullanılmıyorsa bunu biran önce sağlam zemine oturtmamız lazım. Kaldı ki bu konuda bilimsel çalışmalar var dünyada da var bizde yapıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman acı kayısı çekirdeğinden elde edilen 'Amigdalin' maddesinin insanların kullanımına sunulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kayısının çekirdeği da şifa deposu
Kayısının çekirdeği da şifa deposu
Kayısının çekirdeği da şifa deposu
Kayısının çekirdeği da şifa deposu

Yunus Önal, amigdalin, Meksika, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kayısının çekirdeği da şifa deposu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında türbanla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Başkanlık seçimini kaybeden Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı: Kazanmamıza yetecek kadar oy bulun Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor         
09:35
Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti         
08:45
Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim         
08:11
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü         
05:00
Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı         
23:30
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu         
21:08
Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar         
17:21
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü         
15:07
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 09:55:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kayısının çekirdeği da şifa deposu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei