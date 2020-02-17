Kayısının çekirdeğinden kahve, ezme ve zar tozu üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayısının çekirdeğinden kahve, ezme ve zar tozu üretilecek - Son Dakika

Kayısının çekirdeğinden kahve, ezme ve zar tozu üretilecek

7 saat önce

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Üniversite-Sanayi işbirliği ile TÜBİTAK onaylı proje kapsamında kayısının çekirdeğinden katma değeri yüksek yeni ürünler çıkaracak.

Kayısının çekirdeğinden kahve, ezme ve zar tozu üretilecek, System.String[]

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Üniversite-Sanayi işbirliği ile TÜBİTAK onaylı proje kapsamında kayısının çekirdeğinden katma değeri yüksek yeni ürünler çıkaracak. Bunlardan en önemlisi ise kayısı çekirdeği yağından artan pres keki. Protein değeri oldukça yüksek pres kekinin ise üretime geçtikten sonra vegan beslenmenin en önemli ürünü olması bekleniyor.


İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu'nun yürütücüsü olduğu 'Kayısı Çekirdeği Soğuk Pres Kekinden Katma Değeri Yüksek Ürünler' projesi hayata geçiriliyor. TÜBİTAK onaylı proje, Üniversite- Sanayi İşbirliği Kapsamında destekleniyor. Proje hakkında Rektör Ahmet Kızılay ile birlikte bilgiler veren Prof. Dr. Hayaloğlu, kayısı çekirdeğinden kahve, ezme, zar tozu elde edilmesi projesinin geçtiğimiz ay sözleşmesinin imzalanması ile resmen başladığını söyledi.


Vegan beslenme için önemli bir ürün


Projenin kapsamının kayısı çekirdeğinden pres katma değerli ürünler geliştirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hayaloğlu, pres kekini kullanacaklarını söyledi. Kayısı çekirdeği yağının kozmetik sektöründe kullanıldığını ve üretimden arta kalan pres kekinin ise değersiz bir ürün olarak kaldığını ifade eden Hayaloğlu, "Bu da bizim dikkatimizi çekti. Bunla ilgili yaptığımız incelemede pres kekinin yüzde 50 protein içerdiğini gördük. Son günlerde vegan beslenme çok gündem de. Bu beslenmede hayvan kaynaklı protein besin ögesi istenmiyor. En azından vegan beslenmeye katkıda bulunmak ve kayısının bir ucundan tutup çalışmalara destek vermek istiyoruz" dedi.


Kayısı çekirdeği pres kekinin iyi bir materyal olduğunu söyleyen Hayaloğlu, "TÜBİTAK'ın ve İnönü Üniversitesi Rektörlüğümüzün bir araya gelmesi ile güzel bir proje ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Bu projede sanayi tarafı olarak bizlere destek veren Toska Tarım Ürünlerine de buradan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


9 ay gibi bir süre zarfında TÜBİTAK projelerinin onaylandığını da aktaran Hayaloğlu, 438 bin TL olan proje bütçesinin yüzde 75'inin TÜBİTAK, yüzde 25'inin ise sanayi işbirliği ile karşılanacağını söyledi.


"Malatya kayısısı adına önemli bir proje"


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise hayata geçirilen bu projenin Malatya ve kayısı adına önemli bir proje olduğunu dile getirdi.


Üniversite-Sanayi iş birliğinin somut göstergesi olan bu proje ile kayısı çekirdeğinin bir takım ürünlere dönüştürülmesi ve yeni ürünler elde edileceğini belirten Kızılay, "Kahve, ezme ve zar tozu olmak üzere yeni katma değeri yüksek ürünlerin piyasaya hazırlanması ve ticaretinin geliştirilmesi kayısı üreticileri ve Malatya ekonomisi adına önemli olacaktır" dedi.


Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da kayısının çekirdeğinden de üniversite-sanayi işbirliği ile yeni ürünleri piyasaya süreceklerini kaydeden Kızılay, projeye üniversite olarak da destek sağlayacaklarının altını çizdi.


"Şehrimize katma değeri yüksek ürün kazandırmış olacağız"


Gıda Mühendisliği Bölümünün önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Kızılay, "Yeni destekler vererek kayısı çekirdeği ile ilgili Türkiye'de yapılmış en önemli projelerden biri olacak. TÜBİTAK ile böyle büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrimize kayısımıza yeni bir katma değer kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.


Bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte kayısı çekirdeğinde ne kadar proteinin olduğunun da belirleneceğini ifade eden Kızılay, "Bu proteinin bio aktivitesini tespit edecekler. Bunlar özellikle vegan beslenmede çok önemli. Yüzde yüz artan, gerek ürün gerekse talep olarak büyüyen bir alan. Kayısı çekirdeği pres kekinden elde edilecek proteinin bu alanda önemli bir katma değer sağlayacaktır" dedi.


Kayısı pres kekinden kahve de üretileceğini ifade eden Kızılay, şunları söyledi:


"Proje ile hem sonikasyon hem de alkali ekstraksiyon yöntemi kullanılarak proteinin kayısı çekirdeğinden maksimum du"zeyde ekstraskiyonu optimize edilecek. Kayısı çekirdeği proteininin biyoaktivitesi, antioksidan aktivite belirlenmesi ile mu"mku"n olacaktır. Kayısı çekirdeği soğuk pres kekinin kahveye işlenmesi. Bu amaçla pu"sku"rmeli kurutma ve dondurarak kurutma yöntemleri kullanılacak ve u"retilecek instant kahvenin renk, aroma, çözu"nebilirlik, antioksidan aktivite gibi özellikleri belirlenecektir. Kabuk zarı tozu. Tozun farklı gıdaların fenolik madde, antioksidan ve diğer tekno-fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesinde ve zenginleştirilmesinde kullanılacaktır. Kayısı çekirdeği ezmesi. Kabuk zarı soyulmuş kayısı çekirdeği ve pres keki kullanılarak ezme u"retilecek ve u"ru"nu"n enerji değeri, bileşimsel ve tekstu"rel özellikleri belirlenecektir." - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu
Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu BM Genel Sekreteri Guterres, Tevbe Suresi'nden ayet okuyarak mülteci haklarına dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayısının çekirdeğinden kahve, ezme ve zar tozu üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]