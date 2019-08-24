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Kayısının faydaları saymakla bitmiyor

29 dakika önce

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, kayısının faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi.

Kayısının faydaları saymakla bitmiyor, System.String[]

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, kayısının faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi.


2 adet kayısının (70 gram) ortalama 34 kalori olduğunu ve su içeriğinin oldukça yüksek olduğunu belirten Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, "A,C ve E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri açısından zengindir" dedi.


Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, kayısının faydalarını şöyle sıraladı;


"A ve E vitamini içeriğinden dolayı göz sağlığını korur.


Güneş ışınları, çevre kirliliği, sigara gibi etmenlerden kaynaklanan deri hasarını önler.


Hem çözünür hem de çözünmez lif açısından zengin olan kayısı bağırsaktaki yararlı bakterileri arttırır ve bağırsak sağlığını destekler.


Sinir iletiminden, kas kasılmasından ve elektrolit dengesinden sorumlu olan potasyum açısından zengin olan kayısı kan basıncını düzenler.


Antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır.


Karaciğer sağlığını korur.


İçeriğindeki yüksek lif sayesinde kabızlığı önler.


İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde osteoporozu önler." - ERZURUM

Diyetisyen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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