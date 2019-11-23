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Kayısının tatlısı da revaçta

6 saat önce

Malatya denince akla ilk gelen kayısı, kozmetikten sabuna, kebabından, dondurmasına birçok farklı üründe de yer alıyor.

Malatya denince akla ilk gelen kayısı, kozmetikten sabuna, kebabından, dondurmasına birçok farklı üründe de yer alıyor. Gün kurusu denilen organik kayısıdan yapılan tatlılar da Malatya sofralarının değişmez menüsünde.

Malatya'nın en önemli gelir kaynaklarının başında yer alan kayısı birçok ülkeye ihraç edilerek hem ülke hem de kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İnsan vücuduna birçok faydası bulunan kayısıdan elde edilen ürünler de özellikle il dışından gelenlerin ilgisini çekiyor. Birçok damak tadında kullanılan kayısı, aroması ve tadıyla yoğun ilgi görüyor.

Malatya'ya gelen ve özellikle ağır yağlı tatlılardan uzak durmak isteyenlerin bir numaralı tercihi ise organik kayısı olan gün kurusu kayısıdan yapılan tatlı. Tereyağı ile fırında yapılan kayısı tatlısı, hem hafifliği ile hem de tadı ile ağzının tadını bilenlerin de en çok tercih ettiği tatlılar arasında.

Yapımı oldukça basit olan ve isteyen herkesin rahatça yapabileceği kayısı tatlısında özellikle il dışından gelen misafirler tarafından çokça ilgi gördüğü biliniyor. Malatya mutfağının birçok alternatifini sunan restoran yetkilisi Abdulkadir Saygı, yıllardır yaptıkları kayısı tatlısının her zaman revaçta olduğunu söyledi.

Malatya'ya gelen misafirlerin mutlaka tadına baktığı kayısı tatlısının hem sağlıklı hem de hafif olması nedeniyle ilgi gördüğünü ifade eden Saygı, sunumlarını kaymak ve dondurma eşliğinde yaptıklarını da dile getirdi. Kayısıların içerisine tek tek cevizlerin konulması ve sonrasında tuzsuz tereyağı ile birlikte fırına bırakıldığını belirten Saygı, "Kayısı tatlısı siyah gün kurusundan yapıldığı için çok ilgi görüyor. Malatyalılar zaten biliyorlar ama genellikle yabancı misafirlerin ilgi odağı oluyor" diye konuştu.

(Numan Güder/İHA)

Kayısının tatlısı da revaçta

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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