Kayıt dışı çalışan iş yerlerine denetimler sürüyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı çalışan iş yerlerini üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Oda başkanları ve Zabıta Müdürü Atilla Yıldırım basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kayıt dışıyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Yaklaşık 1 yıldır kayıt dışıyla ciddi mücadele edildiğini ifade ederek, "Valimiz Recep Soytürk, Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcımız Mustafa Tohumcu, Zabıta Müdürümüz Atilla Yıldırım'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kayıt dışıyla ciddi bir mücadele veriliyor. Ruhsatı olmayan esnaf odalarına kayıtlı olmayan, iş yeri açan esnaflarla mücadele ediliyor. Kayıtsız iş yeri açan Suriyeliler başta olmak üzere kim kayıt dışı çalışıyorsa, gereken yapılıyor. KESOB Başkanı olarak ben herkesin eşit şartlarda çalışmasını istiyorum. Denetimler nedeniyle 1 yıldır 750 kayıt dışında çalışan esnaf kayıt altına alınmıştır. Denetimleri destekliyoruz. Kimsenin haksız kazanç elde edilmesine izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kayıt dışıyla mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, "Geçen yıl ve bu yılın başında 750 kişiyi kayıt altına aldık. Pandemi süreci nedeniyle denetimlere ara vermiştik. Yeniden denetimlere başladık. İlk önce uyarıyoruz, esnafa süre veriyoruz. Verilen süreler içerisinde ruhsat çıkarmayan iş yerlerini kapatıyoruz. Suriyeli veya Türk fark etmez, haksız rekabeti önlemek zorundayız. Adi olmak zorundayız. Esnaflarımız, ruhsat çıkarıyor, odaya kayıt yaptırıyorsa, vergi veriyorsa, SSK'ye primini ödüyorsa, kayıt dışında olanların da ödemesi gerekiyor. kayıt altına alıyoruz. Valimizin, belediye başkanımızın, oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bize destek veriyorlar" diye konuştu. - KİLİS