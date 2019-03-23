"Kayıt dışı çalışma temel sorunlardan birisi"
51 dakika önce
Milyonlarca insanın kayıt dışı çalıştığını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir.
Milyonlarca insanın kayıt dışı çalıştığını belirten CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:41
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