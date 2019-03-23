Son Dakika Haberleri: "Kayıt dışı çalışma temel sorunlardan birisi"

"Kayıt dışı çalışma temel sorunlardan birisi"

51 dakika önce

Milyonlarca insanın kayıt dışı çalıştığını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir.

Milyonlarca insanın kayıt dışı çalıştığını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:41 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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