Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi

BAKIRKÖY'de bir eczanede, başkaları adına reçetelendirilen kayıt dışı ilaç satışı yapıldığı tespitiyle operasyon düzenlendi. Eczanenin sahibi E.K.'nin gözaltına alındığı operasyonda, toplam 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bakırköy'de bir eczanede, başkaları adına reçetelendirilerek devlete fatura edilmiş ilaçların kayıt dışı satıldığı ve üzerinde 'İçilmez' ibaresi bulunan alkol ticaretinin yapıldığı ihbarıyla araştırma başlattı. Polisin çalışmaları sonunda 10 Haziran cuma günü eczaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda eczanenin sahibi E.K. gözaltına alındı.

Eczanede yapılan incelemelerde, binada kaçak yapılaşma olduğu belirlendi. Eczaneden bir alt kata inen merdivenlerin yıkılarak, bağlantısının kesildiği belirlendi. Bağımsız hale getirilen bu bölüme, yalnızca dışarıdan bir kapı ile giriş sağlandığı tespit edildi. Eczane ve bağımsız bölümde yapılan aramada, başkaları adına barkod ve kare kodu olmayan 103, reçetelendirilmiş 2 bin 941 olmak üzere, toplam 3 bin 44 kutu ilaç, toplam 285 litre, 56 bidon etil alkol ele geçirildi. E.K. hakkında 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık', 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapma veya Satma' suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.