Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi

13.06.2022 10:53
Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi

BAKIRKÖY'de bir eczanede, başkaları adına reçetelendirilen kayıt dışı ilaç satışı yapıldığı tespitiyle operasyon düzenlendi.

BAKIRKÖY'de bir eczanede, başkaları adına reçetelendirilen kayıt dışı ilaç satışı yapıldığı tespitiyle operasyon düzenlendi. Eczanenin sahibi E.K.'nin gözaltına alındığı operasyonda, toplam 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bakırköy'de bir eczanede, başkaları adına reçetelendirilerek devlete fatura edilmiş ilaçların kayıt dışı satıldığı ve üzerinde 'İçilmez' ibaresi bulunan alkol ticaretinin yapıldığı ihbarıyla araştırma başlattı. Polisin çalışmaları sonunda 10 Haziran cuma günü eczaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda eczanenin sahibi E.K. gözaltına alındı.

Eczanede yapılan incelemelerde, binada kaçak yapılaşma olduğu belirlendi. Eczaneden bir alt kata inen merdivenlerin yıkılarak, bağlantısının kesildiği belirlendi. Bağımsız hale getirilen bu bölüme, yalnızca dışarıdan bir kapı ile giriş sağlandığı tespit edildi. Eczane ve bağımsız bölümde yapılan aramada, başkaları adına barkod ve kare kodu olmayan 103, reçetelendirilmiş 2 bin 941 olmak üzere, toplam 3 bin 44 kutu ilaç, toplam 285 litre, 56 bidon etil alkol ele geçirildi. E.K. hakkında 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık', 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapma veya Satma' suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu Ümraniye'de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı Ümraniye'de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı
Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:24 Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
10:20 Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kayıt dışı ilaç operasyonunda 3 bin 44 kutu ilaç ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement