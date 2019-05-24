Son Dakika Haberleri: Kayıt dışı özel ders veren FETÖ şüphelilerine operasyonda 8 tutuklama

Kayıt dışı özel ders veren FETÖ şüphelilerine operasyonda 8 tutuklama

7 saat önce

ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' iddiasıyla haklarında adli işlem yapılan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen, kentte 'özel eğitim- öğretim kursu' adıyla kayıt dışı ve sahte kimlik kullanarak, özel ders verdiği ortaya çıkan şüphelilere düzenlenen operasyonda...

Kayıt dışı özel ders veren FETÖ şüphelilerine operasyonda 8 tutuklama, System.String[]
ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' iddiasıyla haklarında adli işlem yapılan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen, kentte 'özel eğitim- öğretim kursu' adıyla kayıt dışı ve sahte kimlik kullanarak, özel ders verdiği ortaya çıkan şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i, tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılan, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen, farklı adli makamlarca halen aranan örgüt üyelerinin Isparta'da 'özel eğitim- öğretim kursu' adıyla kayıt dışı veya sahte kimlik kullanarak, apartman dairelerinde özel ders verdikleri ve bir özel eğitim kurumunun odak haline geldiği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON 
Şüphelilerin örgütsel dayanışma içinde oldukları, birlikte hareket ettikleri ve yeni yapılanma içerisinde olduklarının anlaşılması üzerine 22 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Hücre evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen dijital materyaller, sahte kimlikler ve dokümanlara el konuldu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Şüphelilerin, aralarında Isparta ve diğer illerden haklarında arama kararı bulunan, 'ByLock' kullanıcısı olan, adli işlem görerek adli kontrol alan, ihraç edilen veya çalışma izinleri iptal edilen, iltisaklı şirketlerde çalışmış kişilerin merdiven altı etüt merkezi ve özel etüt merkezinde birliktelik içinde hareket ederek kayıt dışı, sahte kimlik ve kod isimlerle özel ders verenler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise dijital materyaller, belge ve dokümanlar, sahte kimlikler ve 1 dolarlık 3 banknot ile 21 bin 460 liraya el konuldu.
Şüpheliler, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle, 2'si ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:56 Kaynak: DHA
Isparta, Güncel
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