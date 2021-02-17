YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanması da kararlaştırıldı. Kayıt dondurma hakkı nedir? Kayıt dondurma hakkı şartları nelerdir? Kayıt dondurma nasıl yapılır?

KAYIT DONDURMA HAKKI NEDİR?

Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirtti.