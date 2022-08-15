Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı? - Son Dakika
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Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı?

15.08.2022 15:33
Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kurumlarımızın kontenjanlarının %99'u doldu. Sonuçlara göre puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti." dedi. Peki, Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı?

Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı?2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kurumlarımızın kontenjanlarının %99'u doldu. Sonuçlara göre puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti." dedi. Peki, Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı? İşte detaylar...

KAYIT İÇİN ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK VAR MI?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak. YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleşemeyenler kayıt döneminden sonra yayınlanacak ek tercih kılavuzu ile 2. tercih hakkını kullanabilecekler.

TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı?

YÖK BAŞKANI: KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, şu ifadeleri kullandı: "Üniversite adaylarımızın yaptığı tercihler bugün itibarıyla açıklandı. YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99'u doldu. KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü. Barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişiklikler, üniversitelerimizi daha ulaşılabilir hale getirdi. Önümüzdeki yıllarda da daha kapsayıcı bir sisteme geçerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalarımıza devam edeceğiz. Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz."

Kayıt için üniversiteye gitmeye gerek var mı?
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