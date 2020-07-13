Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi yakalandı - Son Dakika

Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi yakalandı

Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi yakalandı DİYARBAKIR'da, Özel Maarif Mozaik Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu hakkında, öğrencilerin kayıt paralarını alıp, velileri dolandırdığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine yakalama kararı çıkıldı.

Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi yakalandı
DİYARBAKIR'da, Özel Maarif Mozaik Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu hakkında, öğrencilerin kayıt paralarını alıp, velileri dolandırdığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine yakalama kararı çıkıldı. Merdenoğlu, bugün İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.
Diyarbakır'da faaliyet gösteren Özel Maarif Mozaik Okulları, eğitim ve öğretimin yeni döneminde yaklaşık 600 öğrenci kayıt yaptırdı. Çocukların kaydını yaptıran veliler, bir süre sonra okulun binasına mülk sahibi tarafından haciz işleminin başlatıldığı, tüm taşınmazlara el konulacağı ve okulda görev yapan öğretmenlerin de 4 aylık maaşının ödenmediğini öğrendiler. Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda veli, kayıt işlemlerini iptal etmek için okul önünde toplandı. Veliler, çocuklarının yaptığı kayıt parasının iadesini talep etti. Okul yöneticileri ise bu talebe yanıt vermeyince veliler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda okul yöneticisi Haşim Merdoğlu, hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Özel Maarif Mozaik Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, bugün İstanbul ve Diyarbakır emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından Merdoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Merdoğlu'nun Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor.
Öte yandan Haşim Merdoğlu, geçen Cuma günü Diyarbakır'da velilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında hakkında çıkan iddiaları yalanlamış, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik kriz yaşadıklarını bu nedenle öğretmen maaşlarını ve okul binasının kirasını ödeyemediklerini ancak 17 Ağustos'da yeni eğitim ve öğretim başlayacaklarını ve var olan sorunların çözüleceğine beyan etmişti.

Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 03:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi yakalandı - Son Dakika
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