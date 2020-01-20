Kayıt tamir atölyesi gece alev alev yandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağazı mevkiinde kayık tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre Melenağzı Köyündeki Halil İbrahim Tan'a ait kayık tamir atölyesinde gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasıyla tamamen söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE