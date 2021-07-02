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Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek - Son Dakika

Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek

02.07.2021 00:06
Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek, System.String[]

Tarih: 01 Temmuz 2021 Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Kayıt Yenileme işlemleri, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi ve Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Tarih: 01 Temmuz 2021 Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Kayıt Yenileme işlemleri, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi ve Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Kayıt Yenileme hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Burslar ve Ücretler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. İlgili Görseller Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Kayıt Yenileme işlemleri, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi ve Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

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Beylikdüzü, Ayazağa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek - Son Dakika


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