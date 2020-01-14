Kayıtlı işsizler Aralık'ta yüzde 3.8 azaldı

Kayıtlı işsiz sayısı Aralık'ta, bir önceki aya göre yüzde 3.8 düşüşle 3 milyon 872 bin 211 kişiye geriledi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, Aralık ayında 3 milyon 872 bin 211 kişiye gerileyen kayıtlı işsizlerin yüzde 50.1'i erkek ve yüzde 49.9'u kadın olurken, yüzde 33.7'sini de 15-24 yaş grubu oluşturdu.

İŞKUR verilerine göre;

Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 72 bin 83'ü (yüzde 67.5) erkek, 34 bin 732'si (yüzde 32.5) kadın olmak üzere 106 bin 815 kişi işe yerleştirilirken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.5 azaldı.

2019 yılının Ocak-Aralık döneminde de yüzde 67.2'si erkek yüzde 32.8'i kadın olmak üzere 1 milyon 490 bin 276 kişi işe yerleştirildi ve işe yerleştirmede bir önceki yılın Ocak-Aralık dönemine göre yüzde 19.5 artış görüldü.

Ocak-Aralık döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve turizm-otelcilik elemanı mesleklerinde oldu.

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Aralık'ta yıllık bazda yüzde 4.0 artarak 174 bin 776'ya yükseldi. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.1 düşüşle 2 milyon 152 bin 48'e geriledi.

2019 yılının Kasım ayına göre alınan açık iş sayısında yüzde 5.9'luk artış izlenirken Aralık ayında alınan açık işlerin yüzde 98.5'i özel sektörden oldu ve en fazla açık iş 755 bin 567 kişi ile sanayi sektöründen imalat alanında alındı.

İŞKUR açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:

"Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında;

İşbaşı Eğitim Programı; 8 bin 373 programa 23 bin 530 kişi,

Mesleki Eğitim Kursu; 510 programa 10 bin 680 kişi,

Girişimcilik Eğitim Programı; 89 programa 1,532 kişi katılmıştır.

"2019 yılı Ocak-Aralık döneminde İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu kapsamında 126 bin 310 program düzenlenmiş olup 568 bin 420 kişi bu programlardan faydalanmıştır. Aktif İşgücü Programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 arttı. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarında en fazla Kursiyer sırasıyla 'Dokuma Konfeksiyon Makineci, Kadın Giyim Modelist Yardımcısı ve Aşçı Yardımcısı' mesleklerinde bulunmaktadır.

"İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 468 bin 960 bireysel görüşme yapılmıştır.

"Ocak-Aralık döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.05 artışla 7 milyon 57 bin 356, işveren danışmanlığı kapsamında işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 artışla 728 bin 657, öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri amacıyla okul ziyaret sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.1 azalışla 17 bin 525 olarak gerçekleşmiştir." (Tablo)