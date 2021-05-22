Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler - Son Dakika

Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler

22.05.2021 11:25

Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke: "Kayıtlı işsizleri tek tek aradık, çalışan ve iş aramadığını belirtenlerin kayıtlarını pasife aldık" Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, yaklaşık bir aylık süreçte kentte kuruma kayıtlı 16...

Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke: "Kayıtlı işsizleri tek tek aradık, çalışan ve iş aramadığını belirtenlerin kayıtlarını pasife aldık"

ISPARTA - Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, yaklaşık bir aylık süreçte kentte kuruma kayıtlı 16 bin işsizden bazılarını telefonla aradıklarını ve bir işte çalışanlar ile iş aramadığını belirtenlerin kayıtlarını pasife aldıklarını belirtti. Höke, "Kısa süredeki bu çalışma ile kayıtlı işsiz sayısı 15 bine düştü, normalleşmeyle çalışmamız sürecek" dedi.

Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, kentteki işsizlik ve pandemi destekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşsizlik oranlarında Isparta'nın Türkiye ortalamasının bir puan altında olduğunu belirten Höke, "Isparta'da işsizliği azaltmak için İŞKUR olarak özel bir çalışma başlatmıştık. Bu süreçte kayıtlı iş arayanların hepsini kayıt olurken bildirdikleri telefon numaraları üzerinden arayarak, onlara uygun olan işleri teklif ettik. İş için gelenleri kurum araçları ve iş, meslek danışmanlarımızla birlikte işyerleriyle bizzat görüştürdük. Bu süreçte bir yerde çalışan ve iş aramadığını ifade eden kişilerin kayıtlarını pasif duruma aldık" dedi.

"Bir aylık çalışmada rakam 15 bine düştü"

Kentte İŞKUR'a kayıtlı 16 bin işsiz olduğunu ve yapılan çalışmadan sonra rakamın 15 bine düştüğünü kaydeden Höke, "Kapanma süreciyle bu çalışmamız sekteye uğradı, normalleşmeye döndüğümüzde bize kayıtlı olarak iş arayanları tek tek arayarak, onlara uygun olan işleri teklif etmeye devam edeceğiz. Bu yaptığımız çalışma kademeli normalleşmeye geçtiğimiz bir ayda yaptığımız bir çalışma oldu. 16 bin kişiden aradıklarımızdan çalıştığını ve iş aramadığını ifade eden bin kişinin kaydını pasife almış olduk" diye konuştu.

"11 bin kişiye toplam 78 milyon lira ödeme yaptık"

Öte yandan devletin pandemi destekleriyle ilgili bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, "Isparta'da kısa çalışma ödeneği kapsamında pandeminin başından bu yana toplam 2 bin 800 işyerinde çalışan 11 bin kişiye toplam 78 milyon lira ödeme yaptık. En son yapılan uzatmaya 850 işyeri başvurdu. Bu 850 işyerinde çalışan 3 bin 200 kişiye bayramdan önce kısa çalışma ödemelerini yaptık. Ödemeleri İban numarası üzerinden yapıyoruz, iban numarasında hata olanlar ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.

"9 bin 500 kişiye yaklaşık 42 milyon lira nakdi ücret desteği sağladık"

Her çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için şartları taşımadığına değinen Höke, işsizlik ödeneği şartlarını sağlamayanlara da nakdi ücret desteği ödediklerini söyledi. Höke, "Pandemiyle birlikte işçileri işten çıkarma yasağı getirildi, bununla birlikte ücretsiz izne gönderme hakkı da verildi. Ücretsiz izne gönderilen işçilere izinde oldukları süre boyunca nakdi ücret desteği sağlıyoruz. 17 Mayıs'ta bitmesi planlanan bu destek sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Bir işçi 30 gün boyunca işsiz olursa aylık bin 500 lira destek sağlıyoruz. Isparta'da geçtiğimiz bir yıl boyunca toplam 9 bin 500 kişiye yaklaşık 42 milyon lira nakdi ücret desteği sağladık. Bayramdan önce de 4 bin kişi için ödemelerini hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler
Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler
Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler
Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler

nakdi ücret desteği, İşsizlik, Isparta, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayıtlı işsizleri tek tek aradılar, sayıyı 16 binden 15 bine düşürdüler - Son Dakika Ekonomi


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