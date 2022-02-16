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'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi

16.02.2022 13:51

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından başlatılacak olan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Women-Up'un tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından başlatılacak olan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Women-Up'un tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

SGK Başkanlığının Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Women-up, hem kadın istihdamını artırmayı hem de kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ankara'da bir otelde SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın, çeşitli kurum temsilcileri, çalışanları ve davetlilerin katıldığı projenin lansman programı ilgililer tarafından çevrim içi olarak da takip edildi.

Konuşmasında iş gücü piyasasının sorunlarına değinen SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın, bunlardan en önemlisinin kayıt dışı istihdam ve kadınların iş gücüne olan düşük katılımı olduğunu, kayıt dışı istihdam konusunda da mücadele edildiğini ve kısmen başarılı olunduğunu belirterek, "Ülkemizde iş gücü piyasası bazı sorunlara sahiptir. Bunlardan en önemlisi kayıt dışı istihdam ve kadınların iş gücüne olan düşük katılımıdır. Bu süreci en iyi şekilde yönetmek ve bunu

gelecek nesillere de güzel bir yapı, gelecek bırakmak bizim hedefimizdir. Günümüze gelinceye kadar birçok yöntemle kayıt dışı istihdamla mücadele edilmiş, kısmen de başarıya ulaşılmıştır. Toplumun temeli aile, ailenin temel direği de gelecek nesillerimizin mimarı kadınlarımızdır. Toplumsal yaşamın her kademesinde her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük pay sahibi olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Programda SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü ve Women-up Projesi Kıdemli Operasyon Yöneticisi Savaş Alıç, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımları Dairesi Başkanı Süreyya Erkan birer konuşma yaptı.

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi
'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi
'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi
'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği, İstihdam, Ankara, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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