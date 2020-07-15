Kayıtlı seyyar satıcılar geliyor - Son Dakika

Kayıtlı seyyar satıcılar geliyor

Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü', Bayraklı'yı pilot bölge seçti.

Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü', Bayraklı'yı pilot bölge seçti. Buna göre, ilçedeki tüm seyyar satıcılar kayıt altına alınacak; Büyükşehir'in hazırlayacağı modern tezgahlarda, işgaliye ödeyerek satış yapacak. Sokaktan geçimini sağlayan herkesin faydalanabileceği uygulama, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yönetmeliğin onaylanmasından sonra başlayacak.

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Bayraklı İlçe Zabıta Müdürlüğünün talebi üzerine, İzmir'deki ilk toplantısını Bayraklı'da düzenleyen 'Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü' yöneticileri, seyyar satıcılarla bir araya geldi. Toplantıya; Şube Müdürü Doç. Dr. Osman Sirkeci, Şube Yöneticisi Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, Bayraklı Zabıta Müdürü Erdem Uslu, Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin ve çok sayıda seyyar satıcı katıldı. Yönetmeliğin detaylarını anlatan Şube Müdürü Sirkeci, şöyle konuştu: "Vergiden muaf olan seyyar satıcılar kayıt altına alınarak daha modern alanlarda satış yapacak. Sokağa düzen, kalite ve hijyen gelecek, sokak lezzetleri daha güvenli olacak. Sokaktan geçimini sağlayan herkes işgaliye ödeyerek çalışabilecek. Artık kimse, zabıta ekipleriyle de karşı karşıya gelmeyecek." İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sınırları belirlenecek uygulama ile ilgili satış yapılacak tezgahların tek tip olarak düzenleneceğini ifade eden Sirkeci, "Türkiye genelinde 6 milyondan fazla, İzmir'de 500 bin civarında, Bayraklı'da ise yaklaşık 40 bin vatandaş geçimini sokaktan sağlıyor. Bu çalışma ile sokak ekonomisinin daha katma değerli hale gelmesini ve ülke ile kent ekonomisine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Kimileri bürolarda çalışarak geçimini sağlıyor, kimileri de sokaklarda hizmet üretiyor. Hiçbirimizin arasında fark yok. Dolayısıyla biz, seyyar satıcılığın da kanunen meslek statüsüne kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de seyyar satıcılara yönelik düzenleme için ilk adımlar İzmir'de atılırken, uygulama da ilk kez Bayraklı'da başlayacak" dedi.

"Diken üstündeydik, rahatladık"

Toplantıya katılan seyyar satıcılar, konuyla ilgili memnuniyetlerini dile getirerek, "Yıllardır diken üstündeydik ama artık rahat bir nefes alacağız. Kaçmak ve kovalanmak istemiyorduk. Bu proje bizim için güzel bir çözüm olacak. Düşünüldüğümüzü bilmek hepimizi mutlu etti" diye kaydetti.

"Birlik olalım"

Toplam 600 üyesi bulunan Seyyar Satıcılar Dernek Başkanı Evren Laçin ise tüm seyyar satıcılara seslenerek, "Gelin birlik olalım. Kayıt ücreti yok. Aidat yok. Sadece birlikte büyük bir güç olmayı düşünüyoruz. Hepinizi derneğinize bekliyorum" dedi.

Telefondan kayıt sistemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak telefon uygulaması ile seyyar satıcılar, akıllı telefonlarından kayıt işlemlerini yapabilecek. Pandemi sürecinde yapımı devam eden uygulamanın tanıtımı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Bayraklı'da komisyon kurulacak

Öte yandan Bayraklı Belediyesinde 'Sokak Ekonomisi Komisyonu' kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak. Uygulamaya öncülük edecek ilçedeki faaliyetler, diğer belediyelere de örnek teşkil edecek. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayıtlı seyyar satıcılar geliyor - Son Dakika Ekonomi
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