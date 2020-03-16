Kayıtsız müşteri alan otele ceza - Son Dakika

Kayıtsız müşteri alan otele ceza
6 saat önce
Malatya'da, kayıtsız müşteri alan otele 9 bin 18 TL idari para cezası yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
Malatya'da, kayıtsız müşteri alan otele 9 bin 18 TL idari para cezası yazıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otel konaklama kimlik bildirim sistemine kaydı yapılmayan 4 farklı odada bulunan 4 şahsın olduğu görüldü. Polis, otel hakkında 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanununa muhalefetten 9 bin 18 TL idari para cezası yazıldı. - MALATYA
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