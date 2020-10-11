Kaykay yaparken düşen çocuğun kolunda yırtık oluştu - Son Dakika

Kaykay yaparken düşen çocuğun kolunda yırtık oluştu
11.10.2020 15:48
İZMİT'te kaykay yaparken dengesini kaybedip düşen Raşit Furkan Büyüközer (15) hastanede tedaviye alındı.
İZMİT'te kaykay yaparken dengesini kaybedip düşen Raşit Furkan Büyüközer (15) hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, İzmit'te Seka Park içerisinde bulunan kaykay parkurunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla kaykay parkurunda kayan Raşit Furkan Büyüközer, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada Raşit Furkan Büyüközer'in koluna düştüğü yerde bulunan demir çit takıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kolunda büyük çaplı yırtık oluşan Raşit Furkan Büyüközer, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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