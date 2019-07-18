Son Dakika Haberleri: Kaykaycılar gösterileri ile büyüledi
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Kaykaycılar gösterileri ile büyüledi

47 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi, Ala Skateboards Ailesi ile birlikte Uğur Mumcu Parkı'nda kaykay etkinliği düzenledi.

Kaykaycılar gösterileri ile büyüledi, System.String[]

Türkiye'de olimpik branş olan Kaykay Sporu'nun yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi için gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda kaykay meraklısı katıldı. Etkinlikte Kaykay Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal yerel kaykaycılarla bir araya geldi. Atölye çalışması yapan Koçal, yerel kaykaycılara kaykay konusunda bilgiler de verdi. Koçal ve yerel kaykaycılar daha sonra birbirinden güzel gösteriler yaptı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken hem kaykaycılar hem de izleyenler keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikten sonra konuşan Kaykay Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal, "Sıcakkanlılığı ve samimiyetleriyle başta Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt olmak üzere tüm Eskişehirli dostlarımıza teşekkürler ederiz" dedi.

Kazım Kurt, Odunpazarı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:59 Kaynak: Bültenler
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