Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde evlerin üzerine toprak kayması riski bulunan yolun kenarına istinat duvarı yapım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.



Vatandaşların güvenliği için hiç bir fedakarlıktan kaçmayacaklarını belirten Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "Ekiplerimiz tarafından aşırı yağışta kayma riski olduğu tespit edilen ilçemiz Hacıhasanlar Mahallesi Kümeevlerinde bulunan mahalle yolumuza, belediye ekiplerimiz tarafından istinat duvarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmeleri bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Yapılan bu hizmet, ilçemize ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA