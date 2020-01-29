Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı - Son Dakika

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde evlerin üzerine toprak kayması riski bulunan yolun kenarına istinat duvarı yapım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde evlerin üzerine toprak kayması riski bulunan yolun kenarına istinat duvarı yapım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.


Vatandaşların güvenliği için hiç bir fedakarlıktan kaçmayacaklarını belirten Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "Ekiplerimiz tarafından aşırı yağışta kayma riski olduğu tespit edilen ilçemiz Hacıhasanlar Mahallesi Kümeevlerinde bulunan mahalle yolumuza, belediye ekiplerimiz tarafından istinat duvarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmeleri bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Yapılan bu hizmet, ilçemize ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu
Yardım kampanyası için gönderilen ceketten bir deste para çıktı Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu DASK açıkladı: Depremin en fazla hissedildiği Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inin sigortası bulunmuyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]