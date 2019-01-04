Kaymadan Vur Challenge !! ( Cezalı )

Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda futbol becerilerimizi konuşturmaya çalıştık... Gelin görün ki pek başarılı olduğumuz da söylenemez : ) Kaleye asılı üç kovamızın içinde gübre, un ve boya bulunmaktadır.

Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda futbol becerilerimizi konuşturmaya çalıştık... Gelin görün ki pek başarılı olduğumuz da söylenemez : ) Kaleye asılı üç kovamızın içinde gübre, un ve boya bulunmaktadır. Bu videoda amacımız,şut çekerek kovaları devirip kaleciyi kirletmek. 100% FairPlay bir maç olmasa da biz oldukça keyif aldık, umarız sizler de izlerken keyif alırsınız. Sevgiyle kalın : )

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